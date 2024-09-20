Пьер Гасли: Не имеет значения, какое место мы займём

После этапа в Баку Alpine опустилась на предпоследнее место в Кубке конструкторов. В Сингапуре Пьер Гасли заявил, что команда уже переключилась на подготовку к 2025-му, и результаты этого сезона уже не имеют особого значения.

Пьер Гасли: «Мы полны мотивации и решимости попробовать чего-нибудь добиться в оставшихся семи гонках. В целом, не имеет значения, займём мы по итогам сезона восьмое или девятое место – это никак не изменит общую картину.

Сейчас большое внимание сосредоточено на выстраивании структуры команды, процессе развития. Это необходимо для того, чтобы в нашем распоряжении оказалась более конкурентоспособная машина в 2025-м.

Мы стараемся каждый уик-энд использовать любую возможность, но неприятная реальность такова, что мы занимаем девятое место в Кубке конструкторов. Однако это честно отражает нашу скорость в этом году. Легко не будет, но если появится шанс вернуть восьмую позицию, мы постараемся им воспользоваться».

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