Connect with us
Футбол

Ла Лига. Реал Мадрид – Осасуна 1:0. Обзор матча

Ла Лига. Реал Мадрид – Осасуна 1:0. Обзор матча

    • Несмотря на полное преимущество хозяев (18-2 по ударам, владение 71%), "сливочные" забили единственный мяч с 11-метровой отметки. Гости из Памплоны не попали ни разу в створ ворот, так что потеря очков "королевского клуба" могла произойти только из-за проблем с реализацией.

    24 августа столичная команда поедет в Овьедо, а коллектив из Наварры дома будет ждать "Валенсию".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Ла Лига. 1 тур

    Мадрид. Сантьяго Бернабеу

    Реал Мадрид – Осасуна 1:0

    Гол: Мбаппе, 51′ (п)

    Удаление: Бретонес, 90'+4 (Осасуна)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis