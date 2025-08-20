Ла Лига. Реал Мадрид – Осасуна 1:0. Обзор матча

Несмотря на полное преимущество хозяев (18-2 по ударам, владение 71%), "сливочные" забили единственный мяч с 11-метровой отметки. Гости из Памплоны не попали ни разу в створ ворот, так что потеря очков "королевского клуба" могла произойти только из-за проблем с реализацией.

24 августа столичная команда поедет в Овьедо, а коллектив из Наварры дома будет ждать "Валенсию".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ла Лига. 1 тур

Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид – Осасуна 1:0

Гол: Мбаппе, 51′ (п)

Удаление: Бретонес, 90'+4 (Осасуна)

www.ua-football.com