Американский боксер: «Усик? Он не готов к такому, будьте реалистами»

Ready to Fight. Мозес Итаума и Александр Усик

Бывший чемпион мира американец Антонио Тарвер считает, что британцу Мозесу Итауме пока рано выходить на ринг против украинца Александра Усика.

«Усик? Конечно, что Мозес к такому еще не готов. Он не готов к бою с любым боксером и топ-5, будьте реалистами. Вы хотя бы раз видели, как он пропускает удары? Он готов к такому вообще? А это главный фактор в хевивейте.

Да, он побил Уайта, но тот не входил вообще ни в какой рейтинг. Ему сначала нужна победа над рейтинговым боксером», – сказал Тарвер.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

