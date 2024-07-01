У Тайсона или Формана? Холифилд признался, у кого был более сильный удар

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте и крузервейте Эвандер Холифилд сравнил силу удара двух легендарных боксеров – Джорджа Формана и Майка Тайсона.
«У кого был более сильный удар? У Джорджа Формана. У него был гораздо более сильный удар, чем у Майка Тайсона, хотя Джордж был и намного больше», – рассказал Холифилд.
Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона. С Форманом Холифилд дрался лишь раз и победил решением судей.
Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.