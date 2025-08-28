Лучшие игроки НБА на Евробаскете 2025: звезды турнира

С 27 августа стартовал чемпионат Европы по баскетболу, который продлится до 14 сентября 2025 года. Турнир собирает лучших игроков со всего континента, среди которых есть звезды НБА. Европейские баскетболисты уже несколько лет успешно играют в американской лиге, и их участие в Евробаскете 2025 года привлекает особое внимание болельщиков. В этой статье расскажем о самых ярких игроках НБА, которые примут участие в чемпионате Европы и могут стать главными звездами турнира. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Алдама и его роль в сборной Испании

Сборная Испании переживает переходный период, и 25-летний Укка Алдама станет одним из лидеров этой команды. Испанцы, которые за последние несколько десятков лет выиграли четыре из шести последних Евробаскетов, столкнулись с трудностями на чемпионатах мира и Олимпиадах, где ветераны команды начали терять форму. Алдама, ставший одним из самых прогрессирующих игроков НБА, будет ключевым элементом в новой генерации испанских баскетболистов. После великолепного сезона в НБА, где он продемонстрировал разносторонние атакующие навыки, Алдама, поддерживаемый Вилли и Хуаном Эрнангомесами, будет одним из самых ярких игроков на Евробаскете.

Лаури Маркканен и его перезагрузка

Лаури Маркканен из «Юта Джаз» был одним из самых впечатляющих игроков НБА в сезонах 2022/23 и 2023/24. Несмотря на спад в показателях в прошлом сезоне, Маркканен по-прежнему является игроком выше среднего уровня. Евробаскет может стать для него отличной возможностью вернуться к своей лучшей форме. Уже в товарищеских матчах Маркканен продемонстрировал отличные результаты, набрав 31, 48 и 42 очка в играх против Бельгии, Польши и других сборных. Это подчеркивает его амбиции и серьезную подготовленность к турниру.

Кристапс Порзингис: новый этап в карьере

Кристапс Порзингис, игрок «Атланта Хоукс», готов продолжить свою карьеру после успешного сезона с «Бостоном», выигравшим чемпионский титул. Однако прежде чем начать выступать за новый клуб, Порзингис будет играть за сборную Латвии на Евробаскете. В 2017 году, когда он был одним из лидеров латвийской команды, Порзингис продемонстрировал невероятную форму, набирая в среднем 23,6 очка за матч. Несмотря на более скромные ожидания от латвийской сборной, Порзингис в очередной раз постарается стать лидером на этом турнире и продемонстрировать свои способности на международной арене.

Алперен Шенгюн: амбиции на двух фронтах

Алперен Шенгюн из «Хьюстон Рокетс» заявил, что его цель — выиграть Евробаскет и чемпионат НБА в ближайшее время. Несмотря на амбиции своей команды «Рокетс», Шенгюн будет сосредоточен на Евробаскете и будет стремиться к лучшим результатам в составе сборной Турции. Турецкая команда не занимала призовых мест с 2001 года, но с такими игроками, как Шенгюн, они надеются на успешное выступление. Шенгюн улучшил свою игру, и хотя его 3-очковые броски ещё не идеальны, его опыт на международной арене принесет большую пользу Турции.

Франц Вагнер и лидерство Германии

Франц Вагнер из «Орландо Мэджик» провел лучший сезон в своей карьере, став одним из самых перспективных игроков НБА. В составе сборной Германии Вагнер уже завоевал бронзу на Евробаскете-2022 и золото на чемпионате мира 2023 года. С его участием Германия входит в число фаворитов турнира. Вагнер уже успел стать лидером команды, а его способности на площадке продолжают вдохновлять на новые достижения.

Лука Дончич: большие ожидания на Евробаскете

Лука Дончич, звезда «Лос-Анджелес Лейкерс», является одной из самых обсуждаемых фигур на этом Евробаскете. После летней трансформации, в которой Дончич добавил стабильности в свою игру, он возвращается на международную арену, чтобы поддержать сборную Словении. Уже в 2017 году он стал важным элементом золотой команды на Евробаскете, а в 2022 году был одним из лучших игроков турнира. В этом году Дончич будет стремиться помочь Словении вновь достичь высоких результатов.

Яннис Адетокумбо: звезда Греции и лидер на площадке

Яннис Адетокумбо из «Милуоки Бакс» является одним из самых ярких игроков НБА за последние годы. Несмотря на свою доминирующую игру в лиге, на международной арене его успехи с Грецией остаются скромными. Тем не менее, Яннис всегда демонстрирует высший уровень игры на Евробаскете, и в 2022 году стал лучшим бомбардиром турнира с 29,3 очка в среднем за матч. На этом чемпионате Европы Греция снова будет полагаться на его лидерство.

Никола Йокич: фаворит Евробаскета 2025

Никола Йокич из «Денвер Наггетс» является одним из лучших игроков НБА за последние пять лет, выиграв чемпионский титул и три награды MVP. Йокич возглавит сборную Сербии на Евробаскете 2025, и его цель — одержать победу в турнире после поражений в финале чемпионата мира и полуфинале Олимпиады. Сербия будет серьезно мотивирована, и Йокич, безусловно, будет ключевым игроком на пути к победе.

Напомним, мы также писали о том, что Португалия победила Чехию в Евробаскете.