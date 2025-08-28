Коннор МАКДЭВИД: «У меня два желания – Кубок Стэнли и золото Олимпиады»

Getty Images/Global Images Ukraine. Коннор Макдэвид

Форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид все еще не определился с тем, стоит ли подписывать новый контракт с Ойлерз.

Текущий договор истекает летом 2026 года, а хоккеист ранее говорил, что после двух подряд поражений в финале Кубка Стэнли ждет от клуба усиление состава.

«Как я уже говорил после финала Кубка Стэнли, мне нужно время, чтобы принять решение. И мне все еще нужно это время. На столе есть разные варианты. У меня есть желание выиграть Кубок Стэнли в Эдмонтоне. Это мое самое большое намерение».

«Больше я хочу, наверное, только завоевать золото на Олимпиаде со сборной Канады. Посмотрим, что мы решим вместе с клубом», – сказал Макдэвид.

