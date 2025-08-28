Турецкая Суперлига: большие деньги большие проблемы

Турецкая Суперлига в последние годы привлекает внимание зрителей и экспертов благодаря множеству громких трансферов, которые впечатляют даже фанатов топовых европейских чемпионатов. Однако, если вы взглянете на список самых дорогих сделок летнего трансферного окна 2025 года, то удивитесь: турецкие клубы, несмотря на все экономические трудности, значительно потратились на новичков. Один из ярких примеров — переход Виктора Осимхена из «Наполи» в «Галатасарай» за рекордные для турецкого чемпионата 75 миллионов евро. Это поднимает вопрос: как в условиях кризиса и нестабильности турецким клубам удается делать такие дорогие трансферы? Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Экономические проблемы турецких клубов

На фоне стабильной экономической нестабильности в Турции, когда местная валюта — лира — стремительно теряет свою стоимость, казалось бы, турецкий футбол должен переживать финансовый кризис. Еще несколько лет назад многие эксперты предсказывали возможный крах крупных клубов Суперлиги. Например, в 2021 году крупнейшие стамбульские клубы — «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» и «Трабзонспор» — имели общий долг в 1,7 миллиарда евро. Это, конечно, создавало серьёзную угрозу для стабильности клубов, но, несмотря на кризис, они продолжают инвестировать большие средства в трансферы.

Как турецкие клубы находят деньги для трансферов?

Одним из основных источников финансов для турецких клубов стало заключение выгодных спонсорских контрактов. Например, «Галатасарай» летом прошлого года подписал трехлетнее партнерство на сумму 15 миллионов евро с азербайджанской нефтяной компанией Socar. Также клуб продолжил сотрудничество с компанией по прокату автомобилей Sixt, которая будет платить 20 миллионов евро ежегодно за титульное спонсорство. Клубы также начинают зарабатывать на продаже названия стадионов. «Галатасарай» получил деньги от продажи права на название своего стадиона, а «Трабзонспор» подписал контракт на 10 миллионов евро в год.

Еще один путь для турецких клубов — это продажа игроков. В последние годы «Фенербахче» успешно продал в топ-чемпионаты таких игроков, как Ким Мин Джэ, Элиф Элмас и Арда Гюлер. Эти сделки принесут клубам немалую прибыль, которая также помогает поддерживать финансовую стабильность и инвестировать в новых игроков.

Политика и спорт: как взаимосвязаны?

Одним из важнейших факторов, способствующих финансовому развитию турецких клубов, является поддержка со стороны государства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган активно поддерживает спортивное развитие страны, инвестируя в строительство стадионов и улучшение инфраструктуры. В период с 2009 по 2017 год правительство Турции инвестировало миллиард евро в строительство новых футбольных стадионов. В последние годы Турция также претендовала на проведение крупных международных турниров, таких как чемпионат Европы 2032 года, который она организует совместно с Италией.

Проблемы турецкой Суперлиги

Несмотря на все эти инвестиции и поддержку со стороны государства, турецкая Суперлига по-прежнему не может конкурировать с топовыми европейскими чемпионатами. Хотя клубы делают значительные вложения в трансферы, качество футбола в Суперлиге оставляет желать лучшего. Многие эксперты сравнивают турецкий чемпионат с такими лигами, как Эредивизи, Примейра Лига или Про Лига, и считают его слабым и неперспективным. Несмотря на значительные инвестиции, турецкие клубы не могут добиться успехов на международной арене, и их уровень остаётся низким в сравнении с чемпионатами Франции, Испании и Италии.

Будущее турецкого футбола

Вопрос о будущем турецкого футбола остаётся открытым. Несмотря на серьезные финансовые вложения, турецкие клубы сталкиваются с проблемами на всех уровнях. Без существенного улучшения качества игры и инфраструктуры вряд ли удастся достичь уровня конкуренции с сильнейшими чемпионатами Европы. Вполне возможно, что политическая поддержка и финансовые вливания смогут поддержать текущую модель, но для устойчивого развития турецкому футболу предстоит решать еще множество проблем.

