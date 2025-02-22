Полиция оштрафовала болельщика Ferrari за ущерб природе

В среду команда Ferrari провела обкатку новой машины SF-25 в рамках съёмочного дня. Формально обкатка, в которой участвовали Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, проходила на частной трассе во Фьорано, закрытой для публики, но сотни болельщиков Скудерии всё равно собрались вдоль забора трассы.

Однако не с каждого места вдоль забора открывается хороший обзор на трассу. В социальных сетях распространилось видео, на котором один из зрителей, одетый в куртку и кепку с логотипом Ferrari, спиливает дерево, которое загораживало обзор.

Местная полиция тоже посмотрела этот ролик и смогла идентифицировать человека. Как пишет местная Gazzetta di Modena, болельщик оштрафован за нанесение ущерба природе. Сумма штрафа не называется.

Источник