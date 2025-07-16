Лос-Кабос. Впервые за 27 лет два мексиканца преодолели стартовый раунд на турнире ATP

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Мексике



Лос-Кабос, Мексика • 14-19 июля • хард • $920,480

Действующий чемпион: Джордан Томпсон (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алекс Эрнандес (Мексика, WC) – Таро Даниэль (Япония) 3:6, 7:5, 6:4

Эмилио Нава (США) – Александар Вукич (Австралия) 7:6(4), 6:3

Бу Юньчаокэтэ (Китай, 6) – Алан Магадан (Мексика, Q) 7:6(5), 6:2

Хуан Пабло Фицович (Аргентина) – Алибек Качмазов (-) 6:3, 6:2

Луис Карлос Альварес (Мексика, WC) – Джеймс Маккейб (Австралия) 6:1, 6:2

Александар Ковачевич (США, 7) – Хади Хабиб (Ливан) 6:1, 3:6, 6:3

Даниэль Альтмайер (Германия, 5) – Митчелл Крюгер (США) 6:4, 6:3

Тристан Скулкейт (Австралия) – У Ибин (Китай, Q) 4:6, 6:4, 6:1

Говинд Нанда (США, Q) – Колтон Смит (США) 6:4, 6:2

Адам Уолтон (США, 8) – Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) 7:6(5), 6:2

Нишеш Басаваредди (США) – Николас Мехия (Колумбия, Q) 6:4, 6:1

Джеймс Дакворт (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция) 6:3, 6:4

Бу Юньчаокэтэ прервал серию из шести поражений и выиграл первый матч за последние два месяца.

Говинд Нанда (№405 ATP) впервые выступает на соревнованиях уровня Тура. В следующем круге американец встретится с третьим сеяным Денисом Шаповаловым (№33 ATP), и для него это будет первый матч против игрока из топ-50.

Алекс Эрнандес (№493 ATP) и Луис Карлос Альварес (№784 ATP) впервые выиграли матчи в основной сетке турнира ATP. В последний раз больше одного мексиканского теннисиста проходили во второй круг соревнований уровня Тура в 1998 году в Мехико.

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