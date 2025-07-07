Уимблдон. Швёнтек в двух сетах обыграла Таусон и вышла в четвертьфинал

Ига Швёнтек выиграла матч четвертого круга на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Ига Швёнтек (Польша, 8) – Клара Таусон (Дания, 23) 6:4, 6:1

Польская теннисистка выиграла четвертый из четырех сыгранных матчей против Таусон и, выйдя в четвертьфинал, повторила свой лучший результат на Уимблдоне, который показала в 2023 году.

Швёнтек проведет 12-й четвертьфинал в карьере на турнирах Grand Slam и будет бороться за девятый полуфинал. Отметим, что Ига впервые в карьере вышла в четвертьфинал на трех первых “мэйджорах” сезона.

Также полька стала самой юной теннисисткой с 2008 года, достигшей показателя в 12 четвертьфиналов на уровне Grand Slam.

Дальше Швёнтек встретится с “нейтральной” Людмилой Самсоновой, которую победила в четырех предыдущих матчах.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua