Народный депутат Украины: «Я победил бы Усика и Джейка Пола»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Беленюк

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк поделился мыслями о Джейке Поле.

«Это сфера шоу. Я это воспринимаю так. Самое главное, что люди смотрят бои Джейка Пола, значит, он выполняет свою миссию и на такое шоу есть спрос. Пол позиционирует себя как блогер, а выходит против реальных боксеров, поэтому люди ведутся на эту историю. Он победил Майка Тайсона, которому 58 лет.

Если бы Пол встретился с ним, когда Тайсон был в расцвете сил, то шансов у блогера не было бы никаких.

Пол не победил ни одного боксера на пике формы. У Чавеса отец был серьезным бойцом, а что собой представляет его сын, я даже не знаю. Сейчас я больше наблюдаю за нашими бойцами и топовыми боями лучших. Мне интересно посмотреть реванш Усик – Дюбуа и бой Канело – Кроуфорд. А история Джейка Пола мне неинтересна.

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Победил бы я Пола? Сейчас у меня шансов и в ММА против него нет, потому что борьба отличается, у нас не бьют. Я точно знаю, что в борьбе я бы одолел Джейка Пола, как и Усика и других боксеров, которые тяжелее меня, потому что я в этом виде спорта 24 года и знаю, как бороться», – сказал Беленюк.

sport.ua