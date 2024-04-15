Кубок Билли Джин Кинг. Хибино спасла матчболы и принесла победное очко Японии во встрече с Казахстаном

Сборная Японии пробилась в финальную часть командного турнира

Квалификация • 12-13 апреля

АВСТРАЛИЯ 4-0 МЕКСИКА

Арина Родионова — Джулиана Олмос 3:6, 6:1, 6:1

Дарья Сэвилл — Марсела Сакариас 6:1, 6:0

Тайла Престон — Марсела Сакариас 6:1, 6:1

Эллен Перес/Дарья Сэвилл — Джессика Инохоса Гомес/Мария Фернанда Наварро 6:3, 6:1

Сборная Австралии четвёртый год подряд примет участие в Финале командного турнира. Напомним, что в 2021 году австралийки дошли до полуфинала, а два года назад сыграли в решающем матче.

ЯПОНИЯ 3-0 КАЗАХСТАН

Нао Хибино — Анна Данилина 6:1, 6:0

Наоми Осака — Юлия Путинцева 6:2, 7:6(5)

Нао Хибино — Юлия Путинцева 6:4, 3:6, 7:6(7)

Сюко Аояма/Эна Сибахара — Анна Данилина/Жибек Куламбаева

На тай-брейке решающего сета Нао Хибино уступала со счётом 2-6 и отыграла четыре матчбола соперницы.

Сборная Японии впервые сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

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