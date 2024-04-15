Де Кетеларе не хочет возвращаться в Милан после аренды

Полузащитник Аталанты Шарль де Кетеларе, права на которого принадлежат Милану, намерен остаться в клубе с Бергамо.

Об этом бельгийский хавбек рассказал порталу HLN.

«У Аталанты есть возможность выкупа моего контракта за 23 миллиона евро, все зависит от них… Я был бы рад остаться здесь, поскольку я очень счастлив в клубе. Вернуться в Милан? Конечно, это топклуб, но я хочу играть, мне 23. Я не хочу сидеть на скамейке запасни», — сказал Де Кетеларе.

Ранее сообщалось, что Аталанта готова выкупить бельгийца. Летом 2022 года Милан приобрел Шарля из Брюгге за 36.5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Кетеларе провел 36 матчей за Аталанту, отличившись 10 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

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