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Футбол

Эвертон Виталия Миколенко подал апелляцию на решение Премьер-Лиги

Клуб обжаловал снятие двух баллов

Эвертон Виталия Миколенко подал апелляцию на решение Премьер-Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Эвертон" в этом сезоне пострадал от санкций, наложенных на клуб из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

    По информации издания Sky Sports, "ириски" не согласны с последним штрафом от АПЛ и официально обжаловал снятие двух очков.

    Напомним, что ранее в сезоне Премьер-лига сняла с Эвертона 10 очков, но позже смягчила наказание и вернула клубу 4 балла.

    Ближайший матч "ирисок" состоится 15 апреля. Они сыграют против "Челси". Старт — в 22:00.

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