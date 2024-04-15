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Бокс

Потенциал золотой сборной. Федерация бокса оценила успех на молодежном Евро

Потенциал золотой сборной. Федерация бокса оценила успех на молодежном Евро

ФБУ

Сборная Украины по боксу на молодежном чемпионате Европы стала лучшей командой, завоевав 22 медали. Украинские девушки и парни взяли 8 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Удачный для Украины турнир прокомментировал Олег Ильченко, исполняющий обязанности президента Федерации бокса Украины.

– Как оцениваете выступление сборной?
– Во-первых, хочу сказать большое спасибо нашим воинам ВСУ, благодаря которым наша молодежь может заниматься спортом и с гордостью поднимать наш флаг на международной арене и показывать, что Украина несокрушима. Наша победа на чемпионате – это исторический результат, которого еще не было в истории чемпионата Европы. Мы заняли первое общекомандное место. Мы завоевали медали в 22-х категориях из 25 представленных. Наш спортсмен был признан лучшим боксером чемпионата. Это все при том, что наша молодежная сборная два года не выезжала на соревнование такого масштаба. Такой результат свидетельствует о том, что, несмотря ни на что, наши боксеры, наша федерация показывает результат и имеет авторитет на международной спортивной арене.

– Как оцениваете судейство? Были ли несправедливые решения?
– Судейство было объективным. Были нюансы. Было несколько боев, в которых, на мой взгляд, был более близкий результат, чем насчитали в итоге судьи. Но это уже детали.

– Есть ли в молодежной команде имена, на которые уже сейчас следует обратить внимание?
– Подчеркнуть можно много имен, но прежде выделю нашего Максима Зименко, который признан лучшим боксером чемпионата. Также хочу выделить Артура Кузьменко и Николая Лактионова. Вообще, среди ребят все, кто завоевал золотые и серебряные медали, обладают лидерскими качествами и прогрессируют с каждым днем. Также нам было приятно, что несколько спортсменов превзошли все ожидания на этом чемпионате. К примеру, Таисия Покусай, которая провела отличные бои и взяла золото в категории до 52 кг. Ну, а безусловным лидером среди девушек можно назвать Анастасию Таран, она показывает очень мощный бокс.

Мы считаем, что у состава молодежной команды большой потенциал и есть все шансы в будущем стать Золотой сборной, которая принесет успех на Олимпийских играх и других соревнованиях.

– Как вы оцениваете работу Федерации бокса?
– Команда ФБУ проделала хорошую работу. Хочу поблагодарить весь коллектив Федерации бокса Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, а также Национальный олимпийский комитет за вклад в победу команды. Отдельная благодарность вице-президенту по международным отношениям – Александру Манчаку, государственному тренеру сборных команд Юрию Шевчуку, главным тренерам молодежных команд – Олегу Кудинову и Валерию Хлыстову, а также каждому тренеру, кто вкладывал свои знания в спортсменов сборной. Ну а наши спортсмены – это настоящие молодцы, которые при всех сложностях и обстоятельствах продолжают добывать медали и поднимать престиж нашей страны.

sport.ua

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