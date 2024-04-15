Потенциал золотой сборной. Федерация бокса оценила успех на молодежном Евро

ФБУ

Сборная Украины по боксу на молодежном чемпионате Европы стала лучшей командой, завоевав 22 медали. Украинские девушки и парни взяли 8 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Удачный для Украины турнир прокомментировал Олег Ильченко, исполняющий обязанности президента Федерации бокса Украины.

– Как оцениваете выступление сборной?

– Во-первых, хочу сказать большое спасибо нашим воинам ВСУ, благодаря которым наша молодежь может заниматься спортом и с гордостью поднимать наш флаг на международной арене и показывать, что Украина несокрушима. Наша победа на чемпионате – это исторический результат, которого еще не было в истории чемпионата Европы. Мы заняли первое общекомандное место. Мы завоевали медали в 22-х категориях из 25 представленных. Наш спортсмен был признан лучшим боксером чемпионата. Это все при том, что наша молодежная сборная два года не выезжала на соревнование такого масштаба. Такой результат свидетельствует о том, что, несмотря ни на что, наши боксеры, наша федерация показывает результат и имеет авторитет на международной спортивной арене.

– Как оцениваете судейство? Были ли несправедливые решения?

– Судейство было объективным. Были нюансы. Было несколько боев, в которых, на мой взгляд, был более близкий результат, чем насчитали в итоге судьи. Но это уже детали.

– Есть ли в молодежной команде имена, на которые уже сейчас следует обратить внимание?

– Подчеркнуть можно много имен, но прежде выделю нашего Максима Зименко, который признан лучшим боксером чемпионата. Также хочу выделить Артура Кузьменко и Николая Лактионова. Вообще, среди ребят все, кто завоевал золотые и серебряные медали, обладают лидерскими качествами и прогрессируют с каждым днем. Также нам было приятно, что несколько спортсменов превзошли все ожидания на этом чемпионате. К примеру, Таисия Покусай, которая провела отличные бои и взяла золото в категории до 52 кг. Ну, а безусловным лидером среди девушек можно назвать Анастасию Таран, она показывает очень мощный бокс.

Мы считаем, что у состава молодежной команды большой потенциал и есть все шансы в будущем стать Золотой сборной, которая принесет успех на Олимпийских играх и других соревнованиях.

– Как вы оцениваете работу Федерации бокса?

– Команда ФБУ проделала хорошую работу. Хочу поблагодарить весь коллектив Федерации бокса Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, а также Национальный олимпийский комитет за вклад в победу команды. Отдельная благодарность вице-президенту по международным отношениям – Александру Манчаку, государственному тренеру сборных команд Юрию Шевчуку, главным тренерам молодежных команд – Олегу Кудинову и Валерию Хлыстову, а также каждому тренеру, кто вкладывал свои знания в спортсменов сборной. Ну а наши спортсмены – это настоящие молодцы, которые при всех сложностях и обстоятельствах продолжают добывать медали и поднимать престиж нашей страны.

sport.ua