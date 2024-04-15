Гравчиня Суперліги виграла бронзу «вишки» для «Полтави-Баскета» кидком за дві секунди до сирени

14 квітня відбувалися завершальні матчі жіночої Вищої ліги. У другому за силою дивізіоні чемпіонство також святкувала команда Франківська – їхній дубль у фіналі обіграв другий колектив «Рівного» з різницею «+10».

У бронзовому матчі все вийшло набагато епічніше. Тут зустрічалися команди «Полтава-Баскета» та дніпровського «Інваспорту». Гра затягнулася у пізній клатч, який вирішився на користь полтавсько-сумьского клубу. Усе завдяки триочковому влучанню Катерини Костенко за дві секунди до сирени – 59:58:

Авторка гейм-віннеру цього сезону була заявлена і за команду Суперліги. У складі «Динамо» вона провела шість матчів, в середньому маючи по 10 хвилин у грі.

Фото/відео: ФБУ

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