В Ferrari готовят новинки к Сильверстоуну

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр подтвердил, что к Гран При Великобритании в Сильверстоуне в Скудерии готовят новинки…

Фредерик Вассёр: «Перед Гран При Великобритании мы обновим машину. Возможно, позже будет ещё одно обновление. Но не стоит ждать серьёзного прогресса. Мы находимся в конце срока действия текущего регламента, из которого команды уже выжали всё возможное, так что если мы что-то отыграем, то это скорее сотые, чем десятые.

Кроме того, нужно время, чтобы новинки заработали. У нас несколько раз бывало так, что мы выпускали обновление, но нужно было провести одну или две гонки, чтобы его настроить.

Но если в итоге новинки позволят прибавить хотя бы два-три пункта прижимной силы, вы это сразу увидите, пусть не по времени на круге, но по позиции. В конечном счёте, именно позиции имеют значение».

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