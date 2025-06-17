Коннор МАКДЭВИД: «Не можем без этого. Снова проблемы в финале Кубка Стэнли»

NHL

Капитан и форвард Эдмонтона Коннор Макдэвид удивляется, что команда опять поставила себя в сложное положение, проигрывая Флориде 2:3 в финальной серии Кубка Стэнли.

Уже в шестой игре Пантеры могут завоевать второй кряду Кубок Стэнли.

«Почему-то мы не можем без этого. Не можем не поставить себя в сложную ситуацию, чтобы потом из нее выбираться. Так было год назад, такое случилось снова».

«Но мы уже делали камбэки и намерены сделать его снова. Мы это постоянно обсуждаем и сдаваться не собираемся», – сказал Макдэвид.

В прошлом сезоне Эдмонтон проиграл Флориде финал в семи матчах.

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sport.ua