Нападающий Бока Хуниорс – о матче против Баварии в КЧМ: МЫ выложимся на 100%

Нападающий "Бока Хуниорс" Мигель Мерентиэль прокомментировал результат матча против "Бенфики" (2:2) в рамках первого тура группового этапа КЧМ и поделился ожиданиями от предстоящего поединка с мюнхенской "Баварией".

"Мы не смогли одержать победу против них, но постараемся сосредоточиться на следующих матчах и продолжать борьбу. В пятницу нас ждет матч против "Баварии Мюнхен" — мы покажем себя на 100%", — сказал Мерентиэль.

Напомним, что поединок "Бавария" – "Бока Хуниорс" состоится 21 июня в 04:00 по Киеву.

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