Спарта завоевала Кубок Президента в составе с юным украинцем

Спарта – победитель Кубка Президента

Юный украинский нападающий Дмитрий Форсюк стал победителем традиционного международного турнира до 17 лет в составе пражской «Спарты» – Кубка Президента.

Всего в турнире в чешском Тршинце принимали участие 10 команд из Австрии, Словакии, Чехии, Латвии, Швеции и Швейцарии. Юношеская команда «Спарты» победила в финале «Энергию» из Карловых Вар (2:1), а в матче за третье место ХШ «Рига» оказалась сильнее «Давоса» (6:1).

Напомним, что 15-летний Дмитрий Форсюк получил приглашение в сборную Украины (U17) на международный турнир.

sport.ua