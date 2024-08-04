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Футбол

Илкай Гюндоган может перебраться в чемпионат Турции

В команду Моуринью

Илкай Гюндоган может перебраться в чемпионат Турции

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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    • Полузащитник "Барселоны" Илкай Гюндоган может перейти в "Фенербахче". Об этом сообщает издание AS.

    По информации источника, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью хочет приобрести 33-летнего немца. Отмечается, что португалец уже сообщил руководству клуба о своем желании, и представители "Фенербахче" начали переговоры с агентом игрока.

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    • Напомним, за прошлый сезон Гюндоган принял участие в 51 игре во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 14 результативных передач.

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