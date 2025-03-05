Индиан-Уэллс. Даяна Ястремская против Юань Юэ в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня стартует на соревнованиях WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Поединок против китаянки Юань Юэ пройдет пятым запуском на корте №4 (ориентировочное начало в 03:00 6 марта по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 05.03.2025): 244/177

Призовые за карьеру: $5,070,695



Дата рождения: 25/09/1998 (26 лет)

Место рождения: Янчжоу, Китай

Рост: 178 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2024 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 36 (20/05/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 05.03.2025): 259/195

Призовые за карьеру: $2,058,172

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Теннисистки встречаются в первом круге.

История на турнире

Даяна Ястремская – 2/5 | Ястремская шестой раз играет на турнире в Индиан-Уэллс. Ее лучший результат – второй круг (2021, 2023, 2024).

Юань Юэ – 4/3 | Юань Юэ четвертый раз выступит в Индиан-Уэллс. В прошлом году она дошла на этом турнире до четвертьфинала.

Выступления на харде (на 05/03/2025):

Даяна Ястремская – 143/111 (10/6 в этом году)

Юань Юэ – 217/151 (3/7 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Даяну Ястремскую и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,44. На победу Юань Юэ предлагается коэффициент – 2,57 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Индиан-Уэллс)

Даяна Ястремская – 10/6

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 2/2 | Доха – R1, Дубай – R3

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – R1, Линц – Финал

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Юань Юэ – 3/7

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 1/2 | Доха – R1, Дубай – QRF

WTA 500 – 2/2 | Брисбен – R3, Абу-Даби – R1

WTA 250 – 0/2 | Хобарт – R1, Остин – R1

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – П, В, В, П, П

Юань Юэ – П, П, В, П, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 7/5 | Ястремская впервые в сезоне сыграет против теннисистки из Китая. В последнем поединке против представительницы этой страны, она одержала победу (против Ван Яфань на Ролан Гаррос-2024) и прервала серию из трех поражений от китаянок.

Юань Юэ – 2/5 | Юань Юэ третий раз в сезоне сыграет против представительницы Украины. На соревнованиях в Брисбене она победила Марту Костюк и проиграла Ангелине Калининой.

• Даяна Ястремская проведет 226-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 109 побед (48%);

• Юань Юэ проведет 88-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 39 побед (45%).

• Даяна Ястремская проведет 60-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На счету украинки 25 побед (42%);

• Юань Юэ проведет 20-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 8 побед (42%).

Победительница этого матча получит 35 260 долларов США призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 760 долларов США призовых и 10 рейтинговых очков.

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