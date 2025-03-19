Вольфф: Мы должны прибавить, чтобы бороться за победы

По итогам Гран При Австралии Mercedes заработала столько же очков, сколько и McLaren, и занимает второе место в Кубке конструкторов. Руководитель Тото Вольфф считает, что по чистой скорости машины его команды пока не в состоянии претендовать на победы.

Тото Вольфф: «Если говорить о чистом темпе машины в гонке, то мы должны были финишировать четвёртым и пятым. Я считаю, что мы хорошо провели первый уик-энд, но если оценивать расстановку сил с позиции, что стакан наполовину пуст, то нужно отметить, что у McLaren очень высокий темп. Нам нужно с этим разобраться и понять, за счёт чего они так бережно работали с шинами.

Мы должны прибавить, если хотим за счёт собственной скорости бороться за победы и титулы. Определённо нам необходимо найти какое-то решение».

В Мельбурне Кими Антонелли оказался лучшим из дебютантов, финишировав четвёртым. Тото Вольфф высоко оценил выступление своего гонщика: «Мы знали о его потенциале ещё с того момента, когда он был ребёнком. Он отлично выступает в условиях прессинга. В квалификации не было вины Кими в произошедшем – он просто наехал на кочку. В противном случае он квалифицировался бы намного выше.

В гонке Кими медленно, но верно обгонял соперников, не допуская ошибок. Да, у него был небольшой разворот, но в остальном четвёртое место – полностью заслуженное».

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