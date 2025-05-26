Впервые за 92 года сборная США выиграла финал чемпионата мира по хоккею

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Впервые за 92 года сборная США стала чемпионом мира по хоккею. В решающем матче турнира американцы одолели в овертайме сборную Швейцарии со счетом 1:0.

Решающую шайбу в чемпионате забросил игрок Баффало Сэйбрз Тейдж Томпсон.

Сборная США выиграла два финала чемпионатов мира, но имеет три золотых медали, поскольку в 1960 году им был автоматически предоставлен титул чемпиона мира после выигрыша Олимпийских игр.

2025: США –Швейцария –1:0 ОТ

1960: автоматический титул чемпиона мира после выигрыша ОИ

1933: США – Канада 2:1 – ВТ

Сборная Швейцарии второй год подряд проиграла финал чемпионата мира и уже имеет в своем активе 5 серебряных наград.

2025: США – Швейцария – 1:0 ОТ

2024: Чехия – Швейцария – 2:0

2018: Швеция – Швейцария – 3:2 Б

2013: Швеция – Швейцария – 5:1

1935 год: второе место после кругового турнира

Интересным фактом является то, что сборная Швейцарии не пропустила ни одной шайбы в плей-офф в основное время, но это не помогло им выиграть титул.

Андрес Амбюль сыграл свой 150 матч на чемпионатах мира. 41-летний швейцарец является рекордсменом турнира за всю историю.

Лучшим бомбардиром турнира стал игрок Бостон Брюинс и сборной Чехии Давид Пастрняк. В его активе 15 набранных очков: 6 голов и 9 результативных передач.

sport.ua