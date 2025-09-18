Флорида осталась без форварда, новый капитан Рейнджерс, Даути хочет на ОИ

Getty Images/Global Images Ukraine. Дрю Даути

До старта регулярного сезона НХЛ осталось три недели, а клубы и хоккеисты постепенно выходят на финальный этап подготовки к чемпионату.

– Флорида осталась без ведущего форварда Мэттью Ткачака. Игрок из-за травмы выбыл до декабря. Игрок помог команде завоевать два Кубка Стэнли кряду.

– форвард Кори Перри, который летом перебрался из Эдмонтона в Лос-Анджелес, перенес операцию на колене и выбыл на 6-8 недель.

Игрок пропустит старт сезона. 40-летний Перри в прошлом чемпионате набрал 30 очков в регулярке и 14 пунктов в плей-офф.

– форвард Джонатан Тэйвз, который пропустил два сезона, летом подписал контракт с Виннипегом. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли с Чикаго готовится к сезону НХЛ.

«Я рад, что вернулся на лед. Я сейчас набираю форму и тренируюсь, чтобы быть готовым к сезону. Надеюсь, смогу помочь команде», – сказал Тэйвз.

Двукратный обладатель олимпийского золота со сборной Канады последний матч в Лиге провел в апреле 2023 года.

– Опытный защитник Дрю Даути, завоевавший с Канадой два олимпийских золота, рассчитывает поехать на Олимпиаду в Турине.

«Я надеюсь, что меня включат в олимпийскую сборную. Будет сложно, но от себя я жду, что смогу соответствовать стандартам. Будет невероятно, если в 36 лет я поеду на Олимпиаду» – сказал Даути.

В прошлом сезоне защитник набрал 17 очков в составе Лос-Анджелеса.

– Рейнджеры Нью-Йорка назвали нового капитана команды. Этот статус получил форвард Джей Ти Миллер, который стал 29-м капитаном в истории клуба.

В прошлом сезоне Миллер набрал 70 (22+48) очков в 72 матчах.

– Калгари продлил контракт капитана Микаэля Бэклунда. Игрок получил договор на два года и 6,5 миллиона. В прошлом сезоне игрок набрал 32 очка в 76 матчах.

sport.ua