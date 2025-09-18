Айнтрахт – Галатасарай: прогноз и где смотреть матч ЛЧ

В четверг, 18 сентября, на «Дойче Банк Парк» в Франкфурте пройдет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Немецкий «Айнтрахт» встретится с турецким «Галатасараем». Для обеих команд это противостояние станет серьёзным испытанием: хозяева хотят подтвердить статус одного из лидеров Бундеслиги, а гости — доказать, что способны конкурировать на европейской арене. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. В Украине права на показ Лиги чемпионов принадлежат платформе MEGOGO. На сервисе можно не только посмотреть матч в прямом эфире, но и получить расширенный пакет материалов: статистику в реальном времени, экспертные комментарии, а также эксклюзивные интервью с игроками. Доступны повторы ключевых моментов и подборка лучших эпизодов, что превращает просмотр в полноценное футбольное событие.

«Айнтрахт Франкфурт»: стабильно среди лидеров

Франкфуртский клуб за последние годы прочно закрепился среди топовых команд Германии. Руководство делает ставку на грамотную селекцию: в прошлом сезоне «Айнтрахт» продал Мармуша в «Манчестер Сити» ещё зимой, но всё равно завершил чемпионат на третьем месте — выше оказались только «Байер» и «Бавария».

Летом франкфуртцы снова хорошо заработали, продав Экитика в «Ливерпуль» почти за 100 миллионов евро. Несмотря на это, команда продолжила демонстрировать высокий уровень игры: победы в кубке, разгром «Вердера» (4:1) и уверенная игра против «Хоффенхайма» (3:1). Лишь в последнем туре «Байер» сумел обыграть их 3:1.

«Галатасарай»: доминирование в Турции и амбиции в Европе

Стамбульский клуб давно считается грандом турецкого футбола и единственным представителем страны, выигравшим еврокубок. С приходом главного тренера Окана Бурука «Галатасарай» установил полное доминирование в Суперлиге. Новый сезон начался для турков мощно — пять побед подряд с общей разницей мячей 15:1.

В клубе серьёзно настроены проявить себя в Лиге чемпионов. Летом «Галатасарай» усилился: подписали Синго, Гюндогана и выкупили контракт Осимхена. Последний пока травмирован, но возвращение Мауро Икарди компенсировало потери — аргентинец стабильно забивает.

Личные встречи

Единственный раз команды пересекались ещё осенью 1992 года в Кубке УЕФА. Тогда турки выиграли домашний матч с минимальным счётом, и это остаётся их единственным успехом против франкфуртцев.

Прогноз

Букмекеры ожидаемо считают фаворитом «Айнтрахт», который играет дома. Однако у «Галатасарая» достаточно мотивации и атакующего потенциала, чтобы навязать борьбу. Наиболее сбалансированным вариантом выглядит ставка на тотал больше 3,0 голов с коэффициентом около 1,77. Ожидается зрелищный матч с большим количеством моментов.

