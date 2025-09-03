Казахстан – Уэльс: прогноз и где смотреть отбор к ЧМ-2026

В пятом туре отбора к чемпионату мира 2026 года сборная Казахстана сыграет против команды Уэльса. Матч пройдет в Астане на «Астана Арене» и может стать определяющим для хозяев в борьбе за исторический выход на мундиаль. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам astanatimes.kz.

Трансляция

Матч состоится 4 сентября в 17:00 по киевскому времени. Трансляцию в Украине будет проводить платформа MEGOGO. Список доступных в других странах платформ можно найти по ссылке на официальном сайте.

Ключевые факты и тенденции

Предстоящая игра имеет целый ряд интересных статистических деталей. В семи последних домашних встречах Казахстана ставка на «обе забьют» не проходила, а вариант с тоталом больше 2.5 также не сыграл ни разу. При этом из шести последних матчей дома казахстанцы сумели победить лишь в одном. Уэльс, напротив, демонстрирует стабильность в атаке – команда забивает в пяти играх подряд. Однако на выезде «драконы» не выигрывают уже четыре встречи подряд. Важный момент – в первой очной игре этого цикла Уэльс обыграл Казахстан дома со счетом 3:1.

Казахстан: форма и результаты

Квалификационный цикл складывается для Казахстана противоречиво. Поражение от Уэльса на выезде (1:3) нельзя считать провалом, а последующая победа над Лихтенштейном (2:0) позволила немного улучшить положение. Но затем последовало домашнее поражение от Северной Македонии (0:1), что серьезно ударило по амбициям команды. Чтобы рассчитывать на выход на чемпионат мира, сборной необходимо научиться брать очки у равных и более сильных соперников, а не ограничиваться победами над аутсайдерами.

Уэльс: форма и результаты

Сборная Уэльса начала квалификацию уверенно. За первые три тура команда набрала семь очков: победы над Казахстаном (3:1) и Лихтенштейном (3:0), а также ничья с Северной Македонией (1:1). Единственное поражение валлийцы потерпели от Бельгии – 3:4, пропустив решающий мяч на последних минутах. Несмотря на это, Уэльс продолжает идти вторым в группе J и имеет все шансы попасть в стыковые матчи.

Турнирная ситуация в группе J

В группе J за выход на чемпионат мира соперничают пять команд: Бельгия, Уэльс, Казахстан, Северная Македония и Лихтенштейн.

Казахстан – Уэльс: предполагаемые составы

Казахстан: Анарбеков, Вороговский, Алип, Малый, Касым, Астанов, Кенжебек, Мужиков, Оразов, Чесноков, Самородов.

Уэльс: Дарлоу, Родон, Дэвис, Мефам, Уильямс, Брукс, Шиэн, Томас, Уилсон, Джеймс, Джонсон.

Прогноз на матч

Фактор домашних трибун может помочь Казахстану сыграть успешнее, чем в первой встрече. Ставка на то, что хозяева не проиграют, предлагается с коэффициентом 2.40.

