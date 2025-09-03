Определились даты матчей клубов АПЛ в Кубке английской лиги.

Стадия кубка растянется на две недели. Первые матчи пройдут 16/17 сентября. В них поучаствуют, в том числе команды АПЛ, которые прошли в Лигу Европы и Лигу Конференций.

16 сентября, 22:00 "Брентфорд" – "Астон Вилла"

16 сентября, 22:00 "Кристал Пэлас" – "Миллуолл"

17 сентября, 22:00 "Суонси" – "Ноттингем Форест"

На второй неделе в борьбу вступят команды, участвующие в Лиге Чемпионов УЕФА. Матчи состоятся 23/24 сентября.

23 сентября, 21:45 "Бёрнли" – "Кардифф Сити"

23 сентября, 21:45 "Барнсли" – "Брайтон"

23 сентября, 21:45 "Фулхэм" – "Кембридж Юнайтед"

23 сентября, 21:45 "Линкольн" – "Челси"

23 сентября, 21:45 "Вулверхэмптон" – "Эвертон"

23 сентября, 22:00 "Ливерпуль" – "Саутгемптон"

24 сентября, 21:45 "Хаддерсфилд Таун" – "Манчестер Сити"

24 сентября, 21:45 "Ньюкасл" – "Бредфорд Сити"

24 сентября, 21:45 "Тоттенхэм" – "Донкастер"

24 сентября, 22:00 "Порт Вейл" – "Арсенал"

