Футбол

Определились даты матчей клубов АПЛ в Кубке английской лиги

    Стадия кубка растянется на две недели. Первые матчи пройдут 16/17 сентября. В них поучаствуют, в том числе команды АПЛ, которые прошли в Лигу Европы и Лигу Конференций.

  • 16 сентября, 22:00 "Брентфорд" – "Астон Вилла"
  • 16 сентября, 22:00 "Кристал Пэлас" – "Миллуолл"
  • 17 сентября, 22:00 "Суонси" – "Ноттингем Форест"

    • На второй неделе в борьбу вступят команды, участвующие в Лиге Чемпионов УЕФА. Матчи состоятся 23/24 сентября.

  • 23 сентября, 21:45 "Бёрнли" – "Кардифф Сити"
  • 23 сентября, 21:45 "Барнсли" – "Брайтон"
  • 23 сентября, 21:45 "Фулхэм" – "Кембридж Юнайтед"
  • 23 сентября, 21:45 "Линкольн" – "Челси"
  • 23 сентября, 21:45 "Вулверхэмптон" – "Эвертон"
  • 23 сентября, 22:00 "Ливерпуль" – "Саутгемптон"
  • 24 сентября, 21:45 "Хаддерсфилд Таун" – "Манчестер Сити"
  • 24 сентября, 21:45 "Ньюкасл" – "Бредфорд Сити"
  • 24 сентября, 21:45 "Тоттенхэм" – "Донкастер"
  • 24 сентября, 22:00 "Порт Вейл" – "Арсенал"
    • К слову, ранее мы писали расписание матчей Кубка английской лиги для команд с украинскими игроками.

