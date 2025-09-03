Джессика Пегула: “Я вернула себе удовольствие от игры – и это самое главное”

Американская теннисистка поделилась эмоциями после победы над Барбарой Крейчиковой в четвертьфинале US Open



– Джессика, поздравляем. Очень убедительная победа. Какие впечатления от игры?

– Думаю, сегодня я сыграла очень солидно. Хорошо начала матч, сохранила темп и не дала сопернице чувствовать себя слишком комфортно. Старалась играть агрессивно, заставлять ее двигаться и давить, начиная с подачи. Приятно, что удалось это делать на протяжении всего поединка.

– В прошлом году вы говорили, что для вас важно играть много матчей. В этом сезоне ситуация была другой, но вы снова играете на поздних стадиях. Почему так?

– Похоже, мне не нужно так много матчей, как я думала (смеется). Конечно, игровая практика помогает, но это еще не гарантия успеха на Grand Slam. Думаю, мне немного повезло с жеребьевкой, потому что я не встречалась с соперницами, с которыми у меня были особенно сложные матчи. В то же время я хорошо использовала свой опыт и уверенно побеждала. А сегодняшний матч – пример того, как нужно контролировать моменты и удерживать преимущество.

– После раннего вылета из Уимблдона насколько важно было вернуться на высокий уровень здесь?

– Очень важно. В прошлом году главным достижением для меня было именно преодоление четвертьфинала, теперь могу сказать, что сделала это дважды. После Уимблдона я была разочарована, ведь чувствовала себя в форме, выиграла Гамбург, а потом проиграла в первом круге. Это выбило из ритма. Нужно было время, чтобы вернуться, упростить некоторые вещи и снова начать играть свой теннис.

– Далее вас ждет еще более сложный этап. Как эти уверенные победы подготовили вас к полуфиналу?

– Конечно, теперь уже нет простых матчей. Все соперницы имеют огромный опыт, выигрывали титулы на Grand Slam или доходили до финалов. Но я рада, что прошла путь до этого этапа и чувствую уверенность. Впереди – только сильные соперницы, но это нормально, потому что в конце таких турниров остаются лучшие.

– Ваша следующая соперница – Арина Соболенко. Каковы ваши мысли о матче против нее?

– У меня есть хорошая возможность для реванша. В прошлом году мы сыграли 7:5, 7:5, но я даже не помнила счет, настолько была разочарована. Тогда я вышла с корта и сказала тренеру: «Я не подавала хорошо, могла лучше». Только позже поняла, что это был действительно классный финал. Сейчас я смотрю на это с другой стороны: больше ценю сам факт, что я в полуфинале, наслаждаюсь поддержкой публики и воспринимаю это как шанс.

– Сейчас у вас двое тренеров. Как относитесь к тому, что у многих игроков большие команды?

– Я не думаю, что это всегда преимущество. Мне комфортнее работать в маленьком кругу. В большинстве случаев мои тренеры чередуются, а не путешествуют вместе. Иногда даже трудно удержать двух человек на одной волне. Поэтому я бы не сказала, что большая команда – это всегда лучше. Это вопрос личных предпочтений.

– Вы говорили, что этот сезон был непростым. Что для вас значит такой результат именно сейчас?

– Это говорит о том, что я умею находить выход даже в сложных моментах. Да, были сомнения после Уимблдона, но я снова собралась. Думаю, главное – что я снова получаю удовольствие от игры. Не стоит все время себя накручивать и думать только о результате. Здесь, на главном стадионе, я чувствую драйв и поддержку, и это лучшее напоминание, почему я люблю этот спорт.



Фото: Getty Images.

