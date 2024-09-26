Барселона проведет важное заседание правления: клуб подводит итоги прошедшего сезона

Лапорта представит подробный отчет о финансовом состоянии клуба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Felipe Mondino/SOPA Images/LightRocket

Сегодня, 26 сентября, состоится важное заседание правления ФК "Барселона".

Встреча будет посвящена закрытию счетов за предыдущий сезон и завершению формирования бюджета на следующие 12 месяцев.

Ожидается, что президент клуба Жоан Лапорта предоставит подробный отчет о финансовом состоянии клуба, на которое повлияла пандемия COVID-19 и масштабная реконструкция стадиона "Камп Ноу".

Читайте такжеБарселона планирует построить специальный комплекс для игроков

www.ua-football.com