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Футбол

Барселона проведет важное заседание правления: клуб подводит итоги прошедшего сезона

Лапорта представит подробный отчет о финансовом состоянии клуба

Барселона проведет важное заседание правления: клуб подводит итоги прошедшего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Felipe Mondino/SOPA Images/LightRocket

    • Сегодня, 26 сентября, состоится важное заседание правления ФК "Барселона".

    Встреча будет посвящена закрытию счетов за предыдущий сезон и завершению формирования бюджета на следующие 12 месяцев.

    Ожидается, что президент клуба Жоан Лапорта предоставит подробный отчет о финансовом состоянии клуба, на которое повлияла пандемия COVID-19 и масштабная реконструкция стадиона "Камп Ноу".

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