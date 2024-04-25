Коваль — лучший тренер сезона Суперлиги FAVBET-2023/24

Наставник Днепра привел команду к золотому дублю

Наставник Днепра Владимир Коваль признан лучшим тренером сезона Суперлиги FAVBET-2023/24.

Днепряне под руководством Коваля выиграли в чемпионате Украины 32 матча из 34-х. Команда оформила золотой дубль, став обладателем Кубка Украины, а затем и чемпионом Суперлиги.

Коваль добыл свой второй чемпионский титул в Карьере в качестве тренера. В 2017 году коуч победил в Суперлиге вместе с Будивельником.

Напомним, MVP сезона в Суперлиге стал форвард Днепра Станислав Тимофеенко. Лучшим легионером признали защитника БК Ровно Элайджу Джойнера.

Днепр обыграл Ровно (71:50) во втором матче финальной серии Суперлиги, и стал чемпионом Украины. Днепряне завоевали свой второй чемпионский титул.

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