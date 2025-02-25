В Мельбурне пройдёт фестиваль болельщиков

Организаторы Гран При Австралии анонсировали проведение фестиваля болельщиков по ходу гоночного уик-энда.

Билеты на Гран При Австралии были распроданы менее чем за час, организаторы решили дать болельщикам шанс увидеть Формулу 1 и за пределами Альберт-парка.

Пятидневный фестиваль пройдет на стадионе Melbourne Park Oval за ареной Рода Лейвера на юго-восточной окраине города. Он начнётся в среду 12 марта и закончится в воскресенье, после финиша гонки. Вход на все мероприятия бесплатный.

На фестиваль будут приезжать гонщики, отвечая на сцене на вопросы зрителей, запланированы автограф-сессии, выступления артистов и другие мероприятия.

Трэвис Олд, генеральный директор Australian Grand Prix Corporation: «Я рад сообщить, что в этом году мы расширяем границы Гран При на весь Мельбурн.

Неделя гонок Формулы 1 – это настоящий праздник для всех в Мельбурне, этот фестиваль станет продолжением невероятных предложений, уже доступных на трассе в Альберт-парке».

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