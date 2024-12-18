АПОЭЛ – Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Быстрые ссылки
АПОЭЛ – Астана: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре основного этапа Лиги конференций чемпион Кипра АПОЭЛ примет дома серебряного призера Казахстана "Астану". У обоих команд еще остались нерешенные задачи, так что поединок обещает быть интересным.
АПОЭЛ – Астана 22:00
Лига конференций. 6-й тур
19 декабря. Никосия. Стадион "ГСП"
Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)
Видеотрансляция: Megogo 12
Содержание
АПОЭЛ: последние новости
Подопечные много кому известного Маноло Хименеса уже гарантировали себе место в стыковых играх плей-офф Лиги конференций. На данный момент АПОЭЛ находится на 10-м месте турнирной таблицы основного этапа турнира, и имеет столько же очков (10), сколько две команды с топ-8.
Начали свою еврокубковую компанию киприоты неважно, сыграв вничью с "Шемроком Роверсом" (1:1) и проиграв "Борацу" (0:1). Впрочем, затем им удалось исправиться и одержать три победы подряд над "Мольде" (1:0), "Ноа" (3:1) и самой "Фиорентиной" (2:1).
В чемпионате у АПОЭЛА дела идут не так хорошо. "Легенда" уже после первого круга почти утратила все шансы на защиту титула, отставая от лидера на 13 очков.
В лазарете у команды из Никосии находятся Сарфо и Маркиньос.
Ориентировочный состав: Белец – Сушич, Петрович, Лайфис, Кинтилья – Костадинов – Чебаке, Техера, Сациас, Донис – Эль-Араби
"Астана": последние новости
Неделю назад гости к "Астане" приехал лондонский "Челси". Сенсации казахстанскому клубу совершить не получилось – встреча закончилась победой гостей со счетом 1:3. До этого коллектив Григория Бабаяна добыл на основном этапе Лиги конференций одну ничью, два раза проиграл (одно из поражений в игре против другого клуба из Кипра – "Пафоса") и единожды выиграл в первом туре.
Положение в турнирной таблице у "Астаны" неудовлетворительное (28-е место), но в случае победы над АПОЭЛом шанс попасть в раунд стыковых матчах весьма велик. В противном случае еврокубковая весна точно пройдёт без "желто-синих".
Ориентировочный состав: Чондрич – Бартолец, Кажуколовас, Калаица, Вороговский – Аманович, Осей – Томасов, Эбонг, Камара – Джеффри
Последние матчи
АПОЭЛ:
"Астана":
Личные встречи
С 2015 по 2018 годы еврокубковые жеребьевки сводили АПОЭЛ и "Астану" три раза. За это время команды провели шесть матчей. Трижды выигрывали казахстанцы, дважды – киприоты, и лишь единожды победитель не был выявлен.
Турнирное положение# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
"Челси"
5 5 0 0 21-4 15 2
Витория Гимарайнш
5 4 1 0 12-5 13 3
"Фиорентина"
5 4 0 1 17-6 12 4
"Легия"
5 4 0 1 12-2 12 5
"Лугано"
5 4 0 1 9-5 12 6
"Шэмрок Роверс"
5 3 2 0 11-4 11 7
Серкль Брюгге
5 3 1 1 13-6 10 8
Ягелония
5 3 1 1 10-5 10 9
Рапид Вена
5 3 1 1 8-5 10 10
АПОЭЛ
5 3 1 1 7-4 10 11
Юргорден
5 3 1 1 8-6 10 12
Пафос
5 3 0 2 9-5 9 13
Гент
5 3 0 2 8-7 9 14
"Олимпия"
5 3 0 2 7-6 9 15
"Хайденхайм"
5 3 0 2 6-6 9 16
"Копенгаген"
5 2 2 1 8-6 8 17
"Бетис"
5 2 1 2 5-5 7 18
"Панатинаикос"
5 2 1 2 6-7 7 19
"Викингур"
5 2 1 2 6-7 7 20
Борац
5 2 1 2 4-7 7 21
"Омония"
5 2 0 3 7-7 6 22
Млада Болеслав
5 2 0 3 4-6 6 23
Харт оф Мидлотиан
5 2 0 3 4-7 6 24
"Истанбул ББ"
5 1 2 2 8-11 5 25
СМС Публикум
5 1 1 3 10-11 4 26
"Мольде"
5 1 1 3 6-8 4 27
ТСЦ Бачка-Топола
5 1 1 3 6-10 4 28
"Астана"
5 1 1 3 3-7 4 29
ХИК
5 1 1 3 3-8 4 30
Санкт-Галлен
5 1 1 3 9-17 4 31
Ноа
5 1 1 3 3-12 4 32
ТНС
5 1 0 4 3-7 3 33
"Фола"
5 1 0 4 4-9 3 34
ЛАСК
5 0 2 3 3-13 2 35
Петрокуб
5 0 1 4 2-11 1 36
Ларн
5 0 0 5 2-12 0
Ставки и коэффициенты
1.44 4.50 8.20 Узнать больше
АПОЭЛ – "Астана". Прогноз от UA-Футбол
Голевая серия АПОЭЛА длится уже восемь матчей, и вряд ли прервется она в четверг. "Астана, в свою очередь, хуже себя проявляет в атаке и в целом является более низкоранговой командой по сравнению с будущим соперником.
Наш прогноз:
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.