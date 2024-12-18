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Футбол

АПОЭЛ – Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

АПОЭЛ – Астана: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол

АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В последнем туре основного этапа Лиги конференций чемпион Кипра АПОЭЛ примет дома серебряного призера Казахстана "Астану". У обоих команд еще остались нерешенные задачи, так что поединок обещает быть интересным.

    АПОЭЛ – Астана 22:00

    Лига конференций. 6-й тур

    19 декабря. Никосия. Стадион "ГСП"

    Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

    Видеотрансляция: Megogo 12

    Содержание

  • АПОЭЛ – Астана 22:00
  • "АПОЭЛ": последние новости
  • "Астана": последние новости
  • Последние матчи
  • Личные встречи
  • Турнирное положение
  • Ставки и коэффициенты
  • АПОЭЛ – "Астана". Прогноз от UA-Футбол

    • АПОЭЛ: последние новости

    Подопечные много кому известного Маноло Хименеса уже гарантировали себе место в стыковых играх плей-офф Лиги конференций. На данный момент АПОЭЛ находится на 10-м месте турнирной таблицы основного этапа турнира, и имеет столько же очков (10), сколько две команды с топ-8.

    Начали свою еврокубковую компанию киприоты неважно, сыграв вничью с "Шемроком Роверсом" (1:1) и проиграв "Борацу" (0:1). Впрочем, затем им удалось исправиться и одержать три победы подряд над "Мольде" (1:0), "Ноа" (3:1) и самой "Фиорентиной" (2:1).

    В чемпионате у АПОЭЛА дела идут не так хорошо. "Легенда" уже после первого круга почти утратила все шансы на защиту титула, отставая от лидера на 13 очков.

    В лазарете у команды из Никосии находятся Сарфо и Маркиньос.

    Ориентировочный состав: Белец – Сушич, Петрович, Лайфис, Кинтилья – Костадинов – Чебаке, Техера, Сациас, Донис – Эль-Араби

    "Астана": последние новости

    Неделю назад гости к "Астане" приехал лондонский "Челси". Сенсации казахстанскому клубу совершить не получилось – встреча закончилась победой гостей со счетом 1:3. До этого коллектив Григория Бабаяна добыл на основном этапе Лиги конференций одну ничью, два раза проиграл (одно из поражений в игре против другого клуба из Кипра – "Пафоса") и единожды выиграл в первом туре.

    Положение в турнирной таблице у "Астаны" неудовлетворительное (28-е место), но в случае победы над АПОЭЛом шанс попасть в раунд стыковых матчах весьма велик. В противном случае еврокубковая весна точно пройдёт без "желто-синих".

    Ориентировочный состав: Чондрич – Бартолец, Кажуколовас, Калаица, Вороговский – Аманович, Осей – Томасов, Эбонг, Камара – Джеффри

    Последние матчи

    АПОЭЛ:

  • 15.12. АПОЭЛ – Эносис Неон Паралимни 2:0 (чемпионат Кипра)
  • 12.12. "Ноа" – АПОЭЛ 1:3 (Лига конференций)
  • 07.12. "Омония" – АПОЭЛ 2:2 (чемпионат Кипра)

    • "Астана":

  • 12.12. "Астана" – "Челси" 1:3 (Лига конференций)
  • 28.11. "Астана" – СК "Виктория" 1:1 (Лига конференций)
  • 10.11. "Астана" – "Жетису" 5:0 (чемпионат Казахстана)

    • Личные встречи

    С 2015 по 2018 годы еврокубковые жеребьевки сводили АПОЭЛ и "Астану" три раза. За это время команды провели шесть матчей. Трижды выигрывали казахстанцы, дважды – киприоты, и лишь единожды победитель не был выявлен.

    Турнирное положение

    # КОМАНДА И В Н П З-П Очки

    1

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Челси"

    5 5 0 0 21-4 15 2

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Витория Гимарайнш

    5 4 1 0 12-5 13 3

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Фиорентина"

    5 4 0 1 17-6 12 4

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Легия"

    5 4 0 1 12-2 12 5

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Лугано"

    5 4 0 1 9-5 12 6

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Шэмрок Роверс"

    5 3 2 0 11-4 11 7

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Серкль Брюгге

    5 3 1 1 13-6 10 8

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Ягелония

    5 3 1 1 10-5 10 9

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Рапид Вена

    5 3 1 1 8-5 10 10

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    АПОЭЛ

    5 3 1 1 7-4 10 11

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Юргорден

    5 3 1 1 8-6 10 12

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Пафос

    5 3 0 2 9-5 9 13

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Гент

    5 3 0 2 8-7 9 14

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Олимпия"

    5 3 0 2 7-6 9 15

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Хайденхайм"

    5 3 0 2 6-6 9 16

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Копенгаген"

    5 2 2 1 8-6 8 17

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Бетис"

    5 2 1 2 5-5 7 18

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Панатинаикос"

    5 2 1 2 6-7 7 19

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Викингур"

    5 2 1 2 6-7 7 20

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Борац

    5 2 1 2 4-7 7 21

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Омония"

    5 2 0 3 7-7 6 22

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Млада Болеслав

    5 2 0 3 4-6 6 23

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Харт оф Мидлотиан

    5 2 0 3 4-7 6 24

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Истанбул ББ"

    5 1 2 2 8-11 5 25

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    СМС Публикум

    5 1 1 3 10-11 4 26

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Мольде"

    5 1 1 3 6-8 4 27

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    ТСЦ Бачка-Топола

    5 1 1 3 6-10 4 28

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Астана"

    5 1 1 3 3-7 4 29

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    ХИК

    5 1 1 3 3-8 4 30

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Санкт-Галлен

    5 1 1 3 9-17 4 31

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Ноа

    5 1 1 3 3-12 4 32

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    ТНС

    5 1 0 4 3-7 3 33

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    "Фола"

    5 1 0 4 4-9 3 34

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    ЛАСК

    5 0 2 3 3-13 2 35

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Петрокуб

    5 0 1 4 2-11 1 36

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    Ларн

    5 0 0 5 2-12 0

    Ставки и коэффициенты

    АПОЭЛ - Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

    1.44 4.50 8.20 Узнать больше

    АПОЭЛ – "Астана". Прогноз от UA-Футбол

    Голевая серия АПОЭЛА длится уже восемь матчей, и вряд ли прервется она в четверг. "Астана, в свою очередь, хуже себя проявляет в атаке и в целом является более низкоранговой командой по сравнению с будущим соперником.

    Наш прогноз:

  • победа АПОЭЛА (коэф. 1.44)
  • "Обе команды забьют – нет" (коэф. 1.63)

    • Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

    www.ua-football.com

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