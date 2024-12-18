АПОЭЛ – Астана. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 19.12.2024

АПОЭЛ – Астана: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.12.24 ⋊ Лига Конференций онлайн на UA-Футбол

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В последнем туре основного этапа Лиги конференций чемпион Кипра АПОЭЛ примет дома серебряного призера Казахстана "Астану". У обоих команд еще остались нерешенные задачи, так что поединок обещает быть интересным.

АПОЭЛ – Астана 22:00

Лига конференций. 6-й тур

19 декабря. Никосия. Стадион "ГСП"

Арбитр: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Видеотрансляция: Megogo 12

Содержание

АПОЭЛ – Астана 22:00

"АПОЭЛ": последние новости

"Астана": последние новости

Последние матчи

Личные встречи

Турнирное положение

Ставки и коэффициенты

АПОЭЛ – "Астана". Прогноз от UA-Футбол

АПОЭЛ: последние новости

Подопечные много кому известного Маноло Хименеса уже гарантировали себе место в стыковых играх плей-офф Лиги конференций. На данный момент АПОЭЛ находится на 10-м месте турнирной таблицы основного этапа турнира, и имеет столько же очков (10), сколько две команды с топ-8.

Начали свою еврокубковую компанию киприоты неважно, сыграв вничью с "Шемроком Роверсом" (1:1) и проиграв "Борацу" (0:1). Впрочем, затем им удалось исправиться и одержать три победы подряд над "Мольде" (1:0), "Ноа" (3:1) и самой "Фиорентиной" (2:1).

В чемпионате у АПОЭЛА дела идут не так хорошо. "Легенда" уже после первого круга почти утратила все шансы на защиту титула, отставая от лидера на 13 очков.

В лазарете у команды из Никосии находятся Сарфо и Маркиньос.

Ориентировочный состав: Белец – Сушич, Петрович, Лайфис, Кинтилья – Костадинов – Чебаке, Техера, Сациас, Донис – Эль-Араби

"Астана": последние новости

Неделю назад гости к "Астане" приехал лондонский "Челси". Сенсации казахстанскому клубу совершить не получилось – встреча закончилась победой гостей со счетом 1:3. До этого коллектив Григория Бабаяна добыл на основном этапе Лиги конференций одну ничью, два раза проиграл (одно из поражений в игре против другого клуба из Кипра – "Пафоса") и единожды выиграл в первом туре.

Положение в турнирной таблице у "Астаны" неудовлетворительное (28-е место), но в случае победы над АПОЭЛом шанс попасть в раунд стыковых матчах весьма велик. В противном случае еврокубковая весна точно пройдёт без "желто-синих".

Ориентировочный состав: Чондрич – Бартолец, Кажуколовас, Калаица, Вороговский – Аманович, Осей – Томасов, Эбонг, Камара – Джеффри

Последние матчи

АПОЭЛ:

15.12. АПОЭЛ – Эносис Неон Паралимни 2:0 (чемпионат Кипра)

12.12. "Ноа" – АПОЭЛ 1:3 (Лига конференций)

07.12. "Омония" – АПОЭЛ 2:2 (чемпионат Кипра)

"Астана":

12.12. "Астана" – "Челси" 1:3 (Лига конференций)

28.11. "Астана" – СК "Виктория" 1:1 (Лига конференций)

10.11. "Астана" – "Жетису" 5:0 (чемпионат Казахстана)

Личные встречи

С 2015 по 2018 годы еврокубковые жеребьевки сводили АПОЭЛ и "Астану" три раза. За это время команды провели шесть матчей. Трижды выигрывали казахстанцы, дважды – киприоты, и лишь единожды победитель не был выявлен.

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

"Челси"

5 5 0 0 21-4 15 2

Витория Гимарайнш

5 4 1 0 12-5 13 3

"Фиорентина"

5 4 0 1 17-6 12 4

"Легия"

5 4 0 1 12-2 12 5

"Лугано"

5 4 0 1 9-5 12 6

"Шэмрок Роверс"

5 3 2 0 11-4 11 7

Серкль Брюгге

5 3 1 1 13-6 10 8

Ягелония

5 3 1 1 10-5 10 9

Рапид Вена

5 3 1 1 8-5 10 10

АПОЭЛ

5 3 1 1 7-4 10 11

Юргорден

5 3 1 1 8-6 10 12

Пафос

5 3 0 2 9-5 9 13

Гент

5 3 0 2 8-7 9 14

"Олимпия"

5 3 0 2 7-6 9 15

"Хайденхайм"

5 3 0 2 6-6 9 16

"Копенгаген"

5 2 2 1 8-6 8 17

"Бетис"

5 2 1 2 5-5 7 18

"Панатинаикос"

5 2 1 2 6-7 7 19

"Викингур"

5 2 1 2 6-7 7 20

Борац

5 2 1 2 4-7 7 21

"Омония"

5 2 0 3 7-7 6 22

Млада Болеслав

5 2 0 3 4-6 6 23

Харт оф Мидлотиан

5 2 0 3 4-7 6 24

"Истанбул ББ"

5 1 2 2 8-11 5 25

СМС Публикум

5 1 1 3 10-11 4 26

"Мольде"

5 1 1 3 6-8 4 27

ТСЦ Бачка-Топола

5 1 1 3 6-10 4 28

"Астана"

5 1 1 3 3-7 4 29

ХИК

5 1 1 3 3-8 4 30

Санкт-Галлен

5 1 1 3 9-17 4 31

Ноа

5 1 1 3 3-12 4 32

ТНС

5 1 0 4 3-7 3 33

"Фола"

5 1 0 4 4-9 3 34

ЛАСК

5 0 2 3 3-13 2 35

Петрокуб

5 0 1 4 2-11 1 36

Ларн

5 0 0 5 2-12 0

Ставки и коэффициенты

1.44 4.50 8.20 Узнать больше

АПОЭЛ – "Астана". Прогноз от UA-Футбол

Голевая серия АПОЭЛА длится уже восемь матчей, и вряд ли прервется она в четверг. "Астана, в свою очередь, хуже себя проявляет в атаке и в целом является более низкоранговой командой по сравнению с будущим соперником.

Наш прогноз:

победа АПОЭЛА (коэф. 1.44)

"Обе команды забьют – нет" (коэф. 1.63)

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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