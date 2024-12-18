Уоррен раскрыл шокирующие детали контракта Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Промоутер бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о деталях контракта на бой с Александром Усиком.

«Оба подписали контракт, где прописано о проведении третьего боя. Для этого есть два условия – Тайсон должен победить в реванше и оба боксера должны после второго боя продолжать свои карьеры и не уходить на пенсию», – сказал Уоррен.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

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