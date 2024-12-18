Итоги сезона: MoneyGram Haas F1

Самая маленькая команда Формулы 1 в этом году превзошла себя. Машина была быстра, новинки работали, гонщики почти не ошибались, команда угадывала со стратегией и закончила сезон с лучшим результатом за последние шесть лет. Во второй половине сезона на Haas F1 было приятно смотреть – так уверенно они расправлялись с ближайшими соперниками.

Гонщик Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш Нико Хюлкенберг 24 11 41 6 6 Кевин Магнуссен 24 15 16 7 7

Haas F1 Team Гран При Место Очки Лучший старт Лучший финиш 2024 24 7 58 6 6 2023 22 10 12 4 7 2022 22 8 37 5 5 2021 22 10 0 14 12 2020 17 9 3 13 9

Когда в 2012-м Гюнтер Штайнер пришёл с бизнес-планом создания команды Формулы 1, купив всё, что разрешено регламентом, у Ferrari, Джин Хаас угадал в первый раз. Когда «франшиза» перестала работать, угадал во второй, уволив Штайнера в 2023-м. За эти годы команда пережила немало подъёмов и спадов, едва не закрывшись во время пандемии, но обошлось.

Уволив харизматичного Штайнера и предложив пост руководителя команды опытному технарю Айо Комацу, даже Джин Хаас вряд ли ждал столь быстрого эффекта. Поначалу речь шла просто о том, чтобы уйти с последнего места, но в итоге Haas F1 до конца сезона уверенно боролась за шестое место и уступила совсем немного.

Команда начала сезон очень спокойно, постепенно набирая обороты. Поначалу всё складывалось привычно, но Айо Комацу смог повести команду за собой, сотрудники поверили, и с удвоенной силой взялись за работу.

Первые очки принёс уже второй этап – в Джидде Хюлкенберг закончил гонку десятым, а на следующем этапе в Австралии уже оба гонщика финишировали в призовой десятке. Из шести первых Гран При команда заработали очки в четырёх, продемонстрировав стабильность.

Самым успешным для Haas F1 стал австрийский Гран При, где команда набрала 12 очков за шестое место Хюлкенберга и восьмое Магнуссена. По итогам гонки команда поднялась на седьмое место в Кубке конструкторов, которое уже не отдала.

Кевин Магнуссен стал первым гонщиком Формулы 1, набравшим 12 штрафных баллов за 12 месяцев и был вынужден пропустить этап в Баку, где его заменил молодой резервный пилот Оливер Берман.

До этого Берман произвёл впечатление, когда в Джидде заменял приболевшего Карлоса Сайнса в Ferrari и в дебютной гонке заработал очки, а в Haas F1 повторил это достижение, финишировав десятым в своей первой гонке за американскую команду.

Во время Гран При Сан-Паулу Оливер Берман вновь заменил Кевина Магнуссена, когда датчанин приболел. Очков заработать не удалось, но вопрос с контрактом на следующий сезон был решён.

На домашнем этапе в Остине Haas F1 поднялась на шестую строчку в Кубке конструкторов, оставалось её удержать. «Если мы будем набирать в среднем одно очко за гонку, мы сможем это сделать», — мотивировал свою команду Комацу.

В споре с Alpine всё решила дождевая гонка в Сан-Паулу, где счастливый билет выпал соперникам. Борьба продолжалась до конца сезона, был шанс отыграться, но позади лидеров командам средней группы оставалось бороться лишь за несколько очков, так что позиции сохранились.

Кроме спортивных успехов, команда прогрессировала и в коммерческом плане. Официальным техническим партнёром стала Toyota Gazoo Racing, заговорили даже о переименовании команды, но до этого пока не дошло. Впрочем, дождёмся презентации новой машины в феврале 2025-го. Возможны сюрпризы!

В следующем году мы увидим новую реинкарнацию проекта – набравшуюся опыта команду и двух новых гонщиков – молодого и перспективного Оливера Бермана и опытного, но не особенно проявившего себя Эстебана Окона. Впрочем, его второе место в Бразилии в составе Alpine в этом году и лишило Haas F1 шестого места в Кубке конструкторов. Тесен мир.

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