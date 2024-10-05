Сайнс: Продолжим прогрессировать – будет шанс и на победу

Карлос Сайнс – один из семи гонщиков, кому удавалось одерживать победы в 2024 году, причём он добился своего лучшего результата в сезоне в Австралии всего через 11 дней после аппендэктомии, из-за которой пропустил Гран При Саудовской Аравии.

Но этот сезон для испанского гонщика, сейчас занимающего пятую строчку личного зачёта, складывался непросто уже потому, что перед началом чемпионата мир автоспорта узнал сенсационную новость: в 2025 году новым напарником Шарля Леклера в Ferrari, станет Льюис Хэмилтон.

Карлосу приходилось не только продолжать бороться за максимально возможные результаты в гонках, но и искать оптимальный вариант для продолжения карьеры. В итоге он подписал контракт с Williams, и гадать, какой будет следующая глава его спортивной биографии, нет смысла.

Одно можно утверждать наверняка: подниматься на подиумы в 2025 году он будет реже, чем когда выступал за Скудерию. Однако классическая британская команда под руководством Джеймса Ваулза постепенно прогрессирует, и Сайнсу отводится роль лидера.

Как одного из лучших гонщиков Испании его пригласили участвовать в Спортивном уик-энде газеты Marca, который пройдёт 12 октября в Малаге. Карлос будет отвечать на вопросы прессы, посвящённые сезону, завершению сотрудничества с Ferrari и ожиданиям, связанным с переходом в Williams. Это интервью будет транслироваться онлайн, после чего он отправится в Остин, где будет готовиться к Гран При США.

«Впереди ещё четверть сезона, – приводит Marca слова Сайнса. – Если вдуматься, это вообще-то много, тем более что нам предстоит стартовать ещё и в трёх спринтах, так что будем двигаться вперёд от гонки к гонке.

Приоритетный пункт в моём списке задач – постараться одержать хотя бы ещё одну победу вместе с Ferrari, прежде чем я расстанусь с этой командой. Это то, о чём я сейчас думаю, но не потому, что в конце года ухожу из Скудерии, а потому, что я стремлюсь выиграть каждую гонку, в которой стартую.

Мы постараемся. Также, по-моему, мы должны показать определённые признаки прогресса на трассах такого типа, как в Остине, Сан-Паулу, Катаре и Абу-Даби, т.е. на автодромах с более традиционной конфигурацией кольца.

Если это нам удастся, то думаю, что будет и возможность побороться за победы. Если же даже на таких трассах мы будем отставать, как это было в Венгрии или в Спа, то это значит, что команде предстоит ещё много работы».

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