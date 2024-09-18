Без газа, ножа и стоматолога, но с кубковым характером. Болонья в серьезном кризисе, но опаснa

За лето соперник “Шахтера” изменился до неузнаваемости

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Сегодня "Болонья" сыграет в Еврокубках впервые после 22-летнего перерыва. Сыграет в Кубке Чемпионов впервые после 60-летнего. Благодаря замечательному сезону 2023/24 в Серии А, в котором стала сенсацией лиги и совершенно заслуженно пробилась в Лигу Чемпионов. Пусть и официально с пятого места, получившего путевку в ЛЧ лишь благодаря новому правилу – первому месту Италии в Таблице Коэффициентов предыдущего сезона.

Впрочем, нынешняя "Болонья" сильно отличается от той, которой восхищались еще в мае. В плохую сторону. Она кажется одним из главных претендентов на непочетное звание "слабейшей итальянской команды в истории Лиги Чемпионов". Потому шанс "Шахтера" победить ее сегодня даже в гостях или по крайней мере не проиграть довольно высок. Вместе с тем, "россоблу" обладают некоторыми качествами, способными принести им победу.

Газ рассеялся

В предыдущем сезоне "Болонью" называли "швейцарским ножом", и отнюдь не только из-за присутствия четырех выходцев из швейцарской лиги. Ее игру называли газообразной. Тьяго Мотта построил невероятно мобильную команду, где игроки очень часто менялись позициями, выходили на совершенно неожиданные позиции, очень много бегали, прессинговали. Причем руководил этим центрфорвард, чаще действующий в глубине поля, чем на острие.

"Болонья" играла настолько интенсивно в течение всех 90-та минут, что Жозе Моуриньо заявлял, что у его "Ромы" нет никаких шансов бороться с ее скоростью, выносливостью, физической мощью. А Мотта, смотрящий на футбол под очень необычным углом, в тренерской юности говоривший о тактической схеме 2-7-2 и прочитании схем не от ворот до ворот, а с фланга на фланг, был крайне неудобным соперником для всех.

Ее сравнивали с "Аталантой". О бергамцах говорили, что игра против них – как визит к стоматологу. Первым такое заявил Хосеп Гвардиола, Карло Анчелотти и Маурицио Сарри согласились. О "Болонье" предыдущего сезона журналисты говорили в том же ключе, использовали такое же сравнение.

Летом Мотта ушел. Ушел и тот самый центрфорвард – Джошуа Зиркзее. Ушел центральный защитник Риккардо Калафиори, нередко подключавшийся к атакам на позиции левого вингера, что лишний раз свидетельствовало о необычности игры команды. Главные левый вингер Алексис Салемакерс и левый защитник Виктор Кристиансен не были выкуплены из аренд.

Капитан Льюис Фергюсон, которого Мотта называл незаменимым из-за не менее неожиданного движения по полю, травмирован с апреля, и после его травмы "Болонья" еле докатила до окончания сезона, опустилась с третьего места на пятое в лиге и ныне начала сезон ужасно. Причем с тремя ничьими с весьма скромными "Удинезе", "Эмполи" и "Комо" и 0:3 от "Наполи", который в туре до этого сам проиграл "Вероне" со счетом 0:3.

Ясно, что после ухода такого специфического тренера и такого числа важных игроков нужно либо найти другого с таким же стилем (а таких нет), еще и игроков под его стиль, либо менять все, перестраивать с нуля, неизбежно жертвуя началом сезона, готовностью к сезону. Новый наставник Винченцо Итальяно и говорит об этом, просит время, говорит о неизбежности процесса строительства.

Тем более, что сменщик Мотты – сам по себе футбольный фрик. Его в соцсетях даже назвали "Винченцо Ираниано", с мемами в иранской одежде, "аятоллой футбола". За тактический фундаментализм, маниакальное упрямство в продвижении своих идей без какого-либо желания идти на компромисс. Он – методист, шаблонный тренер, и в этом его недостаток.

Он признает, что 18 часов в день думает о футболе, признает, что это болезнь. "Я понимаю, что быть перфекционистом – иногда болезнь. Я пытаюсь высвободиться, хожу в театр, читаю книжки не о футболе, но это лишь эпизоды. Я не могу высвободиться, мне часто тяжело спать". Также во время матчей он уже ссорился с болельщиками, даже своими, ссорился и с игроками в раздевалке.

Ясно, что такому тренеру всегда нужно время для построения команды, претворения в жизнь своих идей, заражения игроков своей энергией. Да и не факт, что он найдет нужный материал для этого.

При этом Итальяно еще и часто меняет стартовые составы. В "Фиорентине" менял 141 матч подряд, установив рекорд. А с такой склонностью ожидать быстро построенную командную игру нереально. И сейчас менял во всех четырех матчах лиги. Три разных тандема в центре обороны, три разные тройки в центре поля, три разные тройки в атаке. В том числе против "Комо" вышел второй форвард на левом фланге.

К тому же, идеи Итальяно несколько отличаются от Мотты. Если пытаться хотя бы немного привязать Тьяго к какому-либо стилю, его можно назвать немецким. Итальяно в один голос называют испанским тренером. Оба желают много владеть мячом, при этом команда Мотты создает большинство моментов не в позиционной атаке, а после перехватов, в вертикальной игре, команда же Итальяно – именно в позиционной.

Клуб и команда недоработали

Сходство между тренерами все же есть. "Болонья" в предыдущем сезоне была второй в лиге по владению мячом, а "Фиорентина" Итальяно – третьей, сразу за ней. Ныне "Болонья" Итальяно безоговорочно первая в Серии А после четырех туров с 64.5 процентами. При этом обе команды в предыдущем сезоне по ударам по воротам не были в Топ-5, и сейчас "Болонья" по ударам восьмая.

Разница в том, что в предыдущем сезоне "россоблу" были просто великолепны в плане реализации. А в нынешнем с самого начала страдают болезнью "Фиорентины" Итальяно – реализуют просто ужасно, запарывают моменты с необъяснимой дикостью, не попадают в ворота с простых позиций. По соотношению xG в матчах они должны были уверенно выиграть два. Не выиграли ни одного.

В матчах дома против "Удинезе" и "Эмполи", еле спасшихся от вылета из Серии А, подопечные Итальяно владели мячом 74 и 68 процентов времени, по ударам по воротам победили с результатами 22:4 и 14:3. 3.25 xG против первого – лучший результат в лигах Топ-5 в первом туре. Но вышли лишь две ничьи 1:1, а во втором из матчей – и вовсе сон на поле весь второй тайм, совершенно без креатива.

В гостях же они и вовсе проваливались. Влетели "Наполи" со счетом 0:3 на ровном месте, при вовсе не блестящей игре соперника. "Комо", новичок лиги, в последнюю субботу как раз играл блестяще, четкой обороной, перехватами в центре поля и контратаками выносил "Болонью" в первые минут 70 в одни ворота. И лишь затем устал, пропустил дважды, в том числе на первой добавленной минуте, и упустил победу.

Да, и в предыдущем сезоне "Болонья" забила не так много. 54 гола в лиге – антирекорд забитых для вышедших в Лигу Чемпионов за девять последних сезонов. Зато она пропустила лишь 32, став по этому показателю третьей. Она была очень организованна в обороне. Ныне же за четыре тура пропустила уже семь мячей.

Следует также заявить, что и сам клуб летом сработал не лучшим образом. Еще в апреле, если не ранее, было ясно, что Мотта уходит, но функционеры заявляли, что ничего не ясно, ждут его заявления и замену не ищут. Похоже, и вправду не искали.

Идея с Итальяно возникла внезапно. В том числе и у него самого, ведь сам он после "Фиорентины" думал получить Топ-клуб – "Милан", "Наполи" – и очень обиделся, что такой не пригласил. В "Болонье" он вынужденно. Если бы она не играла в Лиге Чемпионов – ни в коем случае не пришел бы сюда, а ждал бы дома увольнения одного из тренеров Топ-клубов. Но для ЛЧ все же решил попробовать.

Он и в "Фиорентину" пришел три года тому неожиданно, перед самым началом сезона, после увольнения не проведшего ни одного официального матча Дженнаро Гаттузо из-за ссоры с руководством. И тогда у него также заняло время построить команду.

Он считается талантом, способным в скором будущем стать одним из Топовых итальянских тренеров, вместе с Роберто Де Дзерби, тем самым Моттой. Но в то время, как Мотта в "Ювентусе", Де Дзерби и Итальяно идут немного не в том направлении, несколько запутались и задержались. "Марсель", "Болонья" – на этой стадии их карьеры от них ожидали возглавить более статусные клубы.

А что насчет игроков? Калафиори заменили Эрлич из вылетевшего "Сассуоло" и в аренду – Казале из "Лацио". Фергюсона не заменил никто. Усиление в опорной зоне – аренда глухого запасного "Милана" Побеги, усиления на фланге атаки – аренда Илинга-Джуниора, игравшего в предыдущем сезоне в "Ювентусе" на позиции латераля, и Камбиаги, даже не всегда игравший за аутсайдера "Эмполи".

Потенциально хорошие усиления произошли разве что на флангах обороны, с добротным левым защитником Мирандой из "Бетиса", добротным правым Холмом, игравшим в предыдущем сезоне в "Аталанте". А в атаку вместо Зиркзее куплен за 15 миллионов у "Тулузы" Тис Даллинга. Но ведь и это риск, поскольку голландец отыграл в карьере лишь восемь матчей Еврокубков и ни одного – в Лиге Чемпионов.

В целом "Болонья" вышла из трансферного лета, согласно Transfermarkt, с прибылью в 40 миллионов евро (94-54). Хотя, учитывая потери важнейших игроков, дебют в Лиге Чемпионов и обеспеченные заработки от нее, ожидалось, что наоборот – потратится. Такое впечатление, что участие в главном Еврокубке для нее – окончательный приз, окончательная вершина, после которой ничего не нужно.

Джои Сапуто из семьи "молочных королей" Канады владеет клубом с 2014-го года и поначалу его брал практически как подопытную лабораторию для своего "Монреаль Импакт". Что сильно раздражало болельщиков "Болоньи", все еще пятой в истории по выигранным Скудетто (7), пусть без них с 1964-го года. Сапуто всегда говорил, что его первая задача – бюджетный баланс, что никогда не собирался вкладывать большие деньги.

Он и не вкладывал. Более того, талантливую молодежь, найденную благодаря очень хорошему скаутингу, продавали очень быстро, за один-два сезона, еще до того, как достигала полной зрелости. То есть теряли потенциальные большие суммы для сиюминутных меньших. И, разумеется, ни о каком долгосрочном планировании команды не было и речи. Вот она и крутилась в середняках, а то и в борьбе против вылета.

Приход в 2022-ом году легендарного спортивного директора Джованни Сартори, строителя "Кьево" начала столетия (из микрорайона Вероны с 4000 жителей дошедшего до Квалификации Лиги Чемпионов) и самой нынешней "Аталанты", сумел оптимизировать работу. Он также набрал много новых игроков, но не отдавал их и добился успеха. Выход "Болоньи" в Лигу Чемпионов – третья веха в его замечательной карьере.

Впрочем, ныне Сартори, уже официально получивший место в Зале Славы итальянского футбола, глядит в лес. Считая, что в 67 лет наконец-то заслужил попробовать себя в Топ-клубе. Его контракт, как и его заместителя Марко Ди Вайо, длится лишь до окончания этого сезона. Правда, предполагают, что продлевать эти контракты не желает сам Сапуто, но и сами функционеры не горят желанием.

Скорее всего, они чувствуют, что достигли пика, что босс не собирается выходить на следующий уровень, и нужно уходить. А босс и не собирается. Постоянно говоря, что бюджетный баланс превыше всего. Он хочет построить новую "Аталанту", но с минимальными вложениями. Вполне возможно, что удастся, но сейчас "Болонья" на перепутье с опасностью повернуть не туда.

Бюджет "Болоньи" брутто на зарплаты в предыдущем сезоне составил 29.7 миллиона евро, был 13-ым в лиге и уступал даже "Сассуоло", который в итоге вылетел. А в нынешнем составил 36.1 миллиона. Это 11-ое место в лиге, меньше, чем даже у "Торино" и "Комо", на 105 миллионов меньше, чем у лидера в этом – "Интера". Можно ли преуспеть с таким на длинной дистанции, сезон за сезоном?

Кубковая опасность

Итак, "Болонья" ныне пребывает в кризисе, и ее можно поймать. Отдать ей мяч, сесть глубоко, предложить перекатывать его до упора с огромными процентами владения, дождаться ее диких промахов в атаке и ловить в контратаке через дырявый центр поля – отличная тактика против нее, которая может стать эффективной.

Вместе с тем, недооценивать ее ни в коем случае не следует. И не следует смотреть на результаты в лиге. Ведь Итальяно и с "Фиорентиной" за три сезона не поднялся выше седьмого места в Серии А. Зато блистал в кубковых матчах. Вышел в два финала Лиги Конференций, в финал Кубка Италии плюс два его полуфинала. Играя крайне неровно, инфарктно, с провалами, но в итоге прорываясь дальше.

А в молодости Винченцо даже стал первым тренером в истории итальянского футбола, выигравшим три плей-офф за выход подряд, сезон за сезоном – в Четвертом, Третьем и Втором дивизионах.

Голы на 76-ой и 91-ой минутах против "Комо" силами замен Кастро и Илинга-Джуниора – не случайность. Ведь "Фиорентина" Итальяно часто выгрызала в Лиге Конференций и Кубке Италии в концовке и заменами. Да и сама "Болонья" выгрызла овертаймом и заменой победу над "Интером" в Кубке в гостях в декабре. Став единственной итальянской командой за три года, победившей его в кубковом турнире. Остальные пять он выиграл.

Разумеется, можно поспорить о том, является ли основной раунд Лиги Чемпионов кубковым турниром, особенно – в нынешнем формате. Скорее – нет, тем более, что речь о первом туре. Но, в любом случае, ясно, что "Болонья" способна на успехи в матчах, которые считает особо важными.

В предыдущем сезоне она умела играть против Топ-команд. Стала единственной в Топ-10 лиги, кто победил другие команды Топ-10 не меньше раз, чем команды из второй десятки – 9:9. Проиграла командам Топ-10 лишь трижды в 18-ти матчах. Вот и сейчас, возможно, именно на матч в Топ-турнире она припасла кубковые козыри Итальяно и собственные козыри прошлогодней "стоматологической" игры.

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