Australian Open. Финалистка прошлогоднего турнира стартовала с непростой победы, отыграв сетболы в первом сете

На Открытом чемпионате Австралии известны первые участницы второго круга в женском турнире



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) – Анка Тодони (Румыния, Q) 7:6(3), 6:1

Донна Векич (Хорватия, 18) – Диан Парри (Франция) 6:4, 6:4

• Финалистка прошлогоднего Australian Open Чжэн Циньвэнь затратила два два часа на свою первую победу в новом сезоне. В первом сете китайская теннисистка упустила свое преимущество со счета 5:3, не подав на партию в десятом гейме (вела 40-0). В двенадцатом гейме Чжэн Циньвэнь уже сама отыграла три сетбола на своей подаче.

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 записала на свой восемь эйсов, допустила три двойные ошибки (у соперницы – четыре подачи навылет и столько же двойных), сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче. Во втором круге Чжэн Циньвэнь сыграет против победительницы матча Лаура Зигемунд (Германия) – Хейли Баптист (США).

• Серебряный призер Олимпиады в Париже-2024 Донна Векич взяла реванш у Диан Парри за поражение на турнире в Портороже в 2022 году и сравняла счет в их очном противостоянии (1-1). Хорватка подала девять эйсов, сделала четыре брейка и проиграла два гейма на своей подаче. Векич прервала серию из четырех поражений и дальше сыграет против Маркеты Вондроушовой (Чехия) или Яны Фетт (Хорватия).

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