В Дубае стартовала 24-часовая гонка

В этот уик-энд в Дубае проходит традиционная 24-часовая гонка, и в 2025 году в ней принимает участие немало российских пилотов.

Прежде всего стоит отметить, что под №7 в классе GT3 на Mercedes-AMG GT3 выступает экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Сергея Сироткина, Александра Смоляра, Дениса Ременяко и Кирилла Смаля.

Стартовал марафон чуть больше часа назад, и сейчас Сергей Сироткин занимает 7-ю позицию – по итогам квалификации экипаж SMP Racing также был седьмым.

А в классе GTX, в котором довольно свободный регламент и в нём могут выступать «все машины категории GT, по характеристикам примерно соответствующие GT2», в гонке участвует новейший российский спорткар Rossa LM GT с двигателем Judd V10. Но заявлен этот безусловно интересный автомобиль от французской команды Graff Racing.

Экипаж в нём тоже очень интересный, посудите сами: Роман Русинов, основатель проекта Rossa, Никита Мазепин, бывший гонщик Формулы 1, Харрисон Ньюи, сын Эдриана Ньюи, который не нуждается в представлении, и Евгений Киреев.

В квалификации этот экипаж вообще показал лучшее время среди машин GTX, но команда была оштрафована за ошибку в очерёдности выпуска гонщиков на трассу, поэтому была перемещена на пятую строчку в своём классе.

И пусть этот марафон – не «24 часа Ле-Мана», но тоже весьма интересное соревнование, тем более открывающее международный автоспортивный сезон, так что посмотрим, чего на трассе в Дубае добьются наши соотечественники.

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