Александр Усик признан Боксером года по версии журнала The Ring

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Украинский боксер Александр Усик был признан лучшим бойцом года по версии журнала The Ring.

Это ежегодная награда, которой отмечают лучших боксеров в различных номинациях. «Лучший боксер года» – это награда высшей пробы в этой премии.

Усик в 2024 году провел два суперпоединка с британцем Тайсоном Фьюри. В обоих боях украинец одержал победу по решению судей. Таким образом, Усик защитил титулы чемпиона WBA (Super), IBF, WBO, IBO и The Ring в супертяжелом весе, выиграл титул чемпиона WBC в супертяжелом весе, а также получил статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Также по версии журнала The Ring 9-й раунд первого боя между Усиком и Фьюри признан лучшим в 2024 году.

sport.ua