Брюгге — Паок 1:0. Обзор матча и видео гола

Бельгийцы минимально обыграли греков
Фото: twitter.com/ClubBrugge/Автор — невідомий
"Брюгге" оюиграли греческий "Пакок" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля. В матче Игорь Тиаго нереализовал пенальти на 78 минуте.
Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Конференций "Брюгге" — "Паок"
Брюгге. "Ян Брейдел".
"Брюгге" — "Паок" (1:0)
Голы: Ветлесен (6')
Напомним, что "Брюгге" находится на четвертой строчке в чемпионской группе и имеет 30 очков, до первого "Андерлехта" не хватает 5 очков.