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Футбол

Брюгге — Паок 1:0. Обзор матча и видео гола

Бельгийцы минимально обыграли греков

Брюгге - Паок 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото: twitter.com/ClubBrugge/Автор — невідомий

    • "Брюгге" оюиграли греческий "Пакок" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля. В матче Игорь Тиаго нереализовал пенальти на 78 минуте.

    Смотрите видеообзор четвертьфинального матча Лиги Конференций "Брюгге" — "Паок"

    Брюгге. "Ян Брейдел".

    "Брюгге" — "Паок" (1:0)

    Голы: Ветлесен (6')

    Напомним, что "Брюгге" находится на четвертой строчке в чемпионской группе и имеет 30 очков, до первого "Андерлехта" не хватает 5 очков.

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