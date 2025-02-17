Доха. Алькарас выиграл десятый матч в сезоне, Легечка второй раз в этом году обыграл Димитрова

Результаты первого игрового дня на турнире АТР 500 в Катаре



Доха, Катар • 17-22 февраля • хард • $3,035,960

Действующий чемпион: Карен Хачанов (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Марин Чилич (Хорватия, PR) 6:4, 6:4

Фабиан Марожан (Венгрия) – Азиз Дугаз (Тунис, WC) 7:5, 6:3

Иржи Легечка (Чехия) – Григор Димитров (Болгария, 7) 6:4, 6:4

Кристофер О’Коннел (Австралия, Q) – Хади Хабиб (Ливан, WС) 7:6(7), 7:6(3)

Джек Дрэйпер (Великобритания, 8) – Алексей Попырин (Австралия) 6:2, 7:6(4)

• Карлос Алькарас увеличил свое преимущество в противостоянии с Марином Чиличем, обыграв его четвертый раз в их пятом поединке. Испанец выиграл десятый матч в этом году и продлил свою победную серию до шести матчей (выиграл титул в Роттердаме). Во втором круге соперником Алькараса будет победитель матча Чжан Чжичжэнь (Китай) – Лука Нарди (Италия).

• Иржи Легечка одержал четвертую победу в пятом поединке против Григора Димитров и второй раз обыграл его в этом году (в Брисбене Димитров снялся во втором сете, проиграв первую партию). Во втором круге чешский теннисист сыграет против венгра Фабиана Марожана, которому проиграл в 2023 году на грунтовом “Мастерсе” в Риме.

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