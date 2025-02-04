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Футбол

Тренер сборной Аргентины: Пришло время дать шанс игрокам, которые еще не были на Чемпионате Мира

Тренер хочет испробовать всех

Тренер сборной Аргентины: Пришло время дать шанс игрокам, которые еще не были на Чемпионате Мира

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сказал, что пришло время дать шанс игрокам, которые еще не были на Чемпионате Мира.

    Это нужно для оптимального состава сборной.

    "Если мы хотим думать о чемпионате мира, пришло время дать шанс игрокам, которые там еще не были».

    Мы думаем об этом и анализируем. Да, база есть, но… почему бы не подумать о каком-нибудь ребенке, который может внести свой вклад? Мы всегда помним, что матчи сложные, и если у этих ребят недостаточно матчей, мы можем дать им возможность.

    Потому что после этого наступает что-то серьезное, и нам предстоит соревноваться на чемпионате мира с ребятами, на которых мы должны быть в футболках, и знать, какой уровень они могут показать.

    Мы считаем, что сейчас подходящее время, и посмотрим, сможем ли мы это сделать до следующего вызова", – сказал Сакалони.

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    • Финальная часть Чемпионата Мира 2026 пройдёт в США с 11 июня по 19 июля.

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