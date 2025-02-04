Бывший чемпион мира: «Я бы не подпускал Джошуа к этому боксеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный британский тренер и экс-чемпион мира Барри Макгиган считает, что промоутерам Энтони Джошуа не стоит рисковать и выпускать супертяжа на поединок против Мартина Баколе.

«Если бы я занимался делами Джошуа, то и близко не подпускал бы его к Мартину Баколе. Мне кажется, у Энтони осталось лишь несколько боев – это или бой за титул (с Дюбуа – прим), или Тайсон Фьюри».

«То, сколько заработал Джошуа, то не факт, что ему вообще хочется возвращаться в ринг», – сказал Макгиган.

Ранее появилась информация о бое Джошуа и Баколе в одной из стран Африки.

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sport.ua