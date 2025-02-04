Росси: Интересно, как всё сложится у Льюиса в Ferrari

В интервью Corriere della Sera девятикратный чемпион мира, легенда мотогонок Валентино Росси вспоминал встречи с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном…

Валентино Росси: «У меня прекрасные воспоминания о Шуми. В 2006-м я приехал на тесты в Валенсию и знал, что Шуми там будет. А он знал, что за много лет до этого я болел за Жака Вильнева, то есть против него. Поэтому, когда мы оказались в боксах, я немного переживал.

Я думал, что сейчас он посмотрит на меня и подумает: «Вот он, нехороший человек». Но он был очень добр, дал мне много советов. Отличный парень!

На тестах я был довольно быстр, но сомневался по поводу перехода в Формулу 1, так что вернувшись домой я решил остаться в MotoGP.

В 2019-м мы поменялись машинами с Льюисом Хэмилтоном. Это было интересно. Мы вместе поужинали, хорошо поговорили. На следующий день я слегка опоздал. Я переоделся, он вошел в моторхоум и показал на часы.

Здорово, что он перешёл в Ferrari. Интересно, как всё сложится. Я очень хочу понять, как он справится. И как справится Леклер».

Источник