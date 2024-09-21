Кубок Лейвера. Тиафо и Алькарас принесли своим командам по победе в дневной сессии второго игрового дня

В Берлине проходит второй игровой день командного турнира

Берлин, Германия • 20-22 сентября • хард (зал) •

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ЕВРОПА 4-4 МИР

Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо 6:3, 4:6, 5-10

Карлос Алькарас – Бен Шелтон 6:4, 6:4

• Фрэнсис Тиафо седьмой раз сыграл против Даниила Медведева и второй раз его сумел победить. Впервые американец был сильнее в их дебютном противостоянии в 2015 году на грунте в Ницце, после чего проиграл все пять очных поединков на харде.

• Карлос Алькарас второй раз в этом году победил Бена Шелтона (их первый поединок состоялся на “Мастерсе” Торонто). Испанский теннисист одержал дебютную победу на Кубке Лейвера. Вчера он вместе с Александром Зверевым проиграл в парном поединке против Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона.

Напомним, что за каждую победу в сегодняшних матчах сборные зарабатывают два очка. Сегодня состоятся еще два матча среди которых один будет в парном разряде.

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