Бразилия установила Карло Анчелотти конечный срок для принятия решения о работе 

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сейчас находится в состоянии неопределенности не только из-за результатов команды – итальянец также имеет потенциальное место назначения, если решит уйти или клуб примет такое решение вместо него.

Сообщалось, что Анчелотти балансирует на грани увольнения после болезненного поражения от "Арсенала" в Лиге чемпионов, хотя окончательную судьбу итальянца определят трофеи, которые он выиграет или не выиграет до конца сезона. "Реал" уже планирует, что в случае неудачи Анчелотти его заменит Хаби Алонсо, хотя непонятно, идет ли речь и о Клубном ЧМ.

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Это важный момент, ведь он также совпадает с дедлайном, который ему установила Федерация футбола Бразилии (CBF). По информации Diario Sport, CBF требует, чтобы Анчелотти сообщил о своем решении через день после финала Лиги чемпионов, который пройдет 31 мая, причем независимо от того, попадет ли "Реал" в него или нет. Таким образом, тренер смог бы возглавить сборную уже в июне, когда Бразилию ждут матчи южноамериканской квалификации против Эквадора и Парагвая.

Также отмечается, что зарплата, которую ему предлагает CBF, значительно превышает ту, которую он получает в Мадриде. Хотя недавно Анчелотти заявил, что он непосредственно не контактировал с представителями федерации, издание сообщает, что первые переговоры были проведены через его сына и помощника Давиде Анчелотти.

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