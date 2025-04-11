Barilla – официальный партнёр Формулы 1

Компания Barilla, крупнейший в мире производитель макаронных изделий, стала новым официальным партнером Формулы 1, подписав многолетний контракт.

Топ-менеджер компании Паоло Барилла (на снимке справа) в 1985-м выиграл «24 часа Ле-Мана», а в конце 80-х выступал в Формуле 1 за Minardi. Позже компания спонсировала Алессандро Дзанарди. Реклама Barilla появится на трассах чемпионата, продукция будет представлена в паддоке.

Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1: «Мы с нетерпением ждём начала невероятного приключения с нашим новым партнером, и уверены в том, что он придаст эмоциям Формулы 1 еще более яркий вкус».

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