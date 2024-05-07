В Лас-Вегасе составили петицию против Гран При

Группа бизнесменов, пострадавших от проведения в прошлом году Гран При Лаг-Вегаса, составила петицию, призывающую к отмене этапа.

Петицию подала группа владельцев бизнеса, заявивших, что потеряли 30 миллионов долларов из-за продолжительных перекрытий и транспортных проблем. Некоторые и вовсе лишились своих компаний. Речь идёт не о неделе уик-энда, а о гораздо более продолжительном времени для оборудования трассы, которую каждый год разбирают.

«Мы, нижеподписавшиеся жители и заинтересованные граждане Лас-Вегаса, обращаемся к местным властям с просьбой остановить организацию Гран При Лас-Вегаса 2024 года с 21 по 23 ноября до разработки плана проведения этого мероприятия без закрытия Лас-Вегас-Стрип. До этого комиссия округа Кларк не должна выдавать разрешение на проведение мероприятия», — сказано в петиции.

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