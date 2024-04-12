Мекис уверяет, что Риккардо постепенно прогрессирует

Лоран Мекис, руководитель команды Visa RB, однозначно видит прогресс в работе Даниэля Риккардо, хотя Гран При Японии закончился для австралийца уже на первом круге после столкновения с Williams Алекса Элбона.

Позади четыре этапа сезона, а на счету Риккардо по-прежнему нет очков, тогда как его напарник, Юки Цунода, на своём домашнем этапе прошёл в финал квалификации и добрался до призовой десятки в гонке. Но Даниэль в субботу был 11-м, проиграв Юки не так уж много, и Мекис считает, что его дела постепенно налаживаются.

«Дела Даниэля идут намного лучше уже начиная с Австралии, – рассказал руководитель команды из Фаэнцы в интервью американской радиостанции SiriusXM. – Несмотря на то, что там он стартовал из последних рядов, а это всегда расстраивает, мы видели, что он показывал хороший темп, и это вселяет в нас уверенность.

Кроме того, в Сузуке он, как и Юки, боролся за выход в финал квалификации, так что это тоже позитивный момент. Конечно, ни один гонщик не хочет терять время, которое можно провести за рулём машины, и мы знаем, что каждая секунда работы на трассе по-своему важна, но я уверен, что в Китае Даниэль будет в отличной форме.

Сходы с дистанции иногда происходят, но он выступает в Формуле 1 достаточно давно и знает, что самое главное – это скорость. А скорость у него есть».

Когда Риккардо сошёл с дистанции в Сузуке, режиссёр телетрансляции с японской трассы часто показывал крупным планом Лиама Лоусона, резервного гонщика Visa RB, который в прошлом году вполне успешно заменял травмированного австралийца в пяти гонках и, конечно, вновь готов занять его место.

«Гонщики Формулы 1 всегда испытывают прессинг, на столь высоком уровне это неизбежно, – прокомментировал Мекис. – Но это относится ко всем гонщикам всех команд, и совершенно не имеет значения, присутствует ли резервный пилот в паддоке или нет. Лиам – отличный запасной гонщик, и в прошлом году он произвёл сильное впечатление, когда заменял Даниэля.

Но я не думаю, что из-за его присутствия наши парни чувствуют какой-то дополнительный прессинг. Они сами постоянно подвергают себя максимально возможному прессингу, и это мотивирует их больше всего».

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